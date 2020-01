Miljuschka lanceert culinaire website

Food-expert, culinair programmamaakster, schrijfster Miljuschka Witzenhausen lanceert eigen culinaire online omgeving



Amsterdam, 10 januari 2020 - Miljuschka Witzenhausen lanceert vandaag haar eigen culinaire online domein op https://miljuschka.nl/ “Alles in mijn leven draait om eten. Bij alle belangrijke momenten in mijn leven staat eten centraal. Van ontbijten met de kids, heerlijke etentjes met vrienden, het produceren van workshops tot het maken van mooie programma’s en boeken over eten. Maar tot op heden had ik nooit één centrale plek waar ik mijn receptuur, video en foto’s bij elkaar kon bundelen en handig beschikbaar kon stellen aan mijn fans en volgers. Maar dat moment is nu gekomen! “ aldus Miljuschka.



Na maanden van voorbereiding wordt vandaag om via https://miljuschka.nl/ haar culinaire website gelanceerd. De komende maanden wordt de website uitgebouwd met extra functionaliteiten en zal blijvend worden aangevuld met smakelijke content. “Het is een omgeving die elke dag nieuwe inspiratie zal bieden en mij gaat helpen mijn missie te realiseren; laten zien dat lekker en gemakkelijk koken voor iedereen haalbaar is! Ik vind het in ieder geval een heerlijk begin van dit nieuwe jaar.” besluit Miljuschka.