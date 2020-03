Waardevolle klussen voor thuiswerkend Nederland

De coronacrisis raakt ons allemaal. Maar iedereen op een andere manier. Mensen in vitale beroepen werken bijna dag en nacht, terwijl anderen thuis komen te zitten en zouden willen dat ze iets bij konden dragen. Driessen Groep stelt daarom haar zelf ontwikkelde platform Coronaklussen gratis voor Nederland beschikbaar. Op coronaklussen.nl plaats je een klus of neem je een klus aan.



Nederland helpt elkaar via coronaklussen.nl



Op dit gratis platform komen klussen en klussers samen. Organisaties plaatsen een opdracht die, bij voorkeur vanuit huis, vrijwillig en geheel belangeloos door een ander kan worden opgepakt. Dit kan bijvoorbeeld een developer zijn die een getroffen horecaondernemer helpt bij het opzetten van een nieuwe website, een financieel expert die een online-lesprogramma doorrekent voor een sportschool, een leraar die gratis bijles geeft aan thuiszittende kinderen via een livestream of een communicatiespecialist die de eindredactie doet van een brochure van een maatschappelijke instelling. Wat de klus ook is, samen help je elkaar verder via coronaklussen.nl.



De crisis raakt ons allemaal



Het idee voor Coronaklussen ontstond bij Jeroen Driessen, CEO van Driessen Groep. “De afgelopen dagen kreeg ik vanuit verschillende kanalen vragen over wat we kunnen doen als er, zoals verwacht, meer mensen thuis komen te zitten door het Coronavirus. Er is genoeg te doen, maar hoe kunnen we ‘mens en werk’ verbinden en werkgeluk creëren, juist in crisistijd waarin dat niet vanzelfsprekend is. De crisis is iets nieuws en onbekends én raakt ons allemaal. Dus laten we elkaar helpen daar waar het gaat.” Op coronaklussen.nl plaatsen organisaties een klus die ze door de crisistijd zelf niet kunnen organiseren, waarvoor ze het geld niet hebben of waar nu geen tijd voor is. De belangrijkste richtlijn is dat het niet conflicteert met de richtlijnen van het RIVM en de vervulling van de klus vrijwillig en belangeloos is.



Belangeloos initiatief



Coronaklussen.nl is net als Coronakrant.nl een belangeloos initiatief van Driessen Groep. Een de familie van bedrijven binnen het domein van mens en werk. Driessen Groep verdient op geen enkele wijze geld aan dit initiatief, ze stelt enkel mensen en organisaties in staat om met elkaar in contact te komen.



Meer informatie op https://www.coronaklussen.nl/