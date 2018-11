Finaxe opvallende winnaar van Zilveren FD Gazellen Award

Slechts vijf jaar actief en nu al behoort Finaxe tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Het van oorsprong Groningse bedrijf is een van de jongste ondernemingen die een FD Gazellen Award heeft weten binnen te slepen. De arbeidsmarktspecialist op het gebied van finance won de zilveren award voor de regio Noord.



Welke ondernemingen tot Nederlands snelst groeiende bedrijven behoren, wordt bepaald aan de hand van een aantal criteria. Zo moeten organisaties sinds 1 januari 2015 economisch actief zijn en moet de omzetgroei over de afgelopen drie jaar minimaal 20% bedragen. Het nog jonge bedrijf Finaxe voldoet aan alle voorwaarden en daarmee behoort het tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland.



Kenmerkende werkwijze



Finaxe bemiddelt finance professionals. Vijf jaar terug werd de organisatie in Groningen opgericht. De werkwijze van de arbeidsmarktspecialist kenmerkt zich door regionale betrokkenheid. Eigenaar Martijn Bakker: “De kern van het droomplaatje waar we vijf jaar geleden mee begonnen staat nog steeds overeind. Een regionaal gefocust bemiddelingsbureau gericht op financials, dat laagdrempelig, persoonlijk en resultaatgericht is.” Sinds de oprichting weet Bakker in de concurrerende markt zijn jonge onderneming flink te laten groeien. Al snel volgden kantoren in Zwolle, Utrecht en Arnhem. Aan ambitie geen gebrek: “Het vak verandert en er zijn talloze invloeden van buitenaf, maar die gaan ons juist verder helpen in onze missie: we worden de beste en leukste arbeidsmarktspecialist in finance.”



Een vooruitstrevende marketingstrategie



Inmiddels heeft Finaxe een stevige voet aan de grond. Hun klantenbestand loopt flink uiteen: van mkb’ers tot multinationals. Met behulp van een slimme, vooruitstrevende marketingstrategie weet Finaxe continu onder de aandacht van de doelgroep te blijven. De organisatie is van plan volgend jaar weer een FD Gazellen Award te bemachtigen: “We zijn begonnen met Finaxe vanuit een droom en ambitie. Dat het in de praktijk zo uitpakt voelt als een enorme beloning. Het is voor ons een enorme motivatie om de komende jaren te blijven groeien en ontwikkelen. Met onze recente kantoren in Utrecht en Arnhem is daarmee een belangrijk begin gemaakt.”