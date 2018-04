Wajer Yachts lanceert de Wajer 55 S

Een Sports Utility Yacht



Vandaag onthult Wajer Yachts haar nieuwste model, de Wajer 55 S. Anderhalf jaar na de lancering van het vlaggenschip, de Wajer 55, komt de Friese jachtbouwer met een sportievere centre console concept. Hoewel het onderwaterschip gelijk is aan de Wajer 55, is de 55 S bovendeks totaal anders. Sportiever qua design maar ook sneller qua performance. Deze combinatie van sportiviteit, luxe en comfort maakt de Wajer 55 S een Sports Utility Yacht.



De S-Factor



De S-factor van de 55 komt tegemoet aan alle wensen van de fanatieke watersporter. Ondermeer door de lichtere opbouw en drie krachtige 435 pk sterke Volva Penta IPS600 motoren met joystick driving en dynamic positioning bereikt de S een topsnelheid van meer dan 40 knopen. Ook is er aan de sportieve gebruiker van het schip gedacht. Zo biedt de S meer (relax)ruimte, opbergmogelijkheden voor diverse watertoys (zoals bijvoorbeeld Sup en Surfboards en een Williams 2.80 MiniJet. Overigens dit alles zonder de fijnbesnaarde afwerking, comfort en esthetiek, dat we van Wajer gewend zijn, uit het oog te verliezen.



Met vier naar voren gerichte Stidd captain’s stoelen en twee haarscherpe Garmin touchscreens kan het hele gezin mee navigeren. Het state-of-the-art custom made audiosysteem maakt van ieder verblijf aan boord een feest.



Dries Wajer, commercieel directeur van Wajer Yachts: ‘We vinden het heel belangrijk om te luisteren naar de wensen van onze klanten en gebruiken die informatie om onze schepen continu te innoveren. De Wajer 55 S is het logische vervolg op het verkoopsucces van de Wajer 55 waarvan er inmiddels meer dan 30 zijn verkocht.”



Fun en comfort



De hardtop bestaat uit afneembare panelen en kan verlengd worden om zo ook het zitgedeelte achter de captain’s stoelen te voorzien van schaduw. De buitenkeuken beschikt over een grill, koelkast en ijsblokjesmachine, wat nieuw is in dit schip.



Navigeren is heel overzichtelijk door het ingebouwde Volvo Penta Glass Cockpit System.



Daarnaast is de S naar wens uit te breiden met een stabiliseersysteem, carbon afwerking en een zwemplatform voor nog meer comfort.



De Wajer 55 S is ontworpen in samenwerking met Sinot Exclusive Yacht Design, en Vripack Naval Architects tekende het onderwaterschip. De eerste leveringen staan gepland in maart 2019.



Specificaties WAJER 55 S



Builder: Wajer Yachts



Design: Sinot Exclusive Yacht Design



Engineering: Wajer Yachts



Naval architecture: Vripack Naval Architects



LOA: 16.01m



Beam: 4.40m/14.4ft



Draught: 1.22m/4ft



Weight: 17.5t (half load)



Construction: GRP composite vacuum infusement



Hull shape: deep V-planing deadrise 21°



Engines: 3x Volvo Penta IPS 600 D6-435 HP



Maximum speed: 40 + knots



Cruising speed: 28 knots



Fuel tank: 2,368 litres/625 gallons



Fuel consumption: 130 litres/hour, 32 gallons/hour at 28 knots (IPS 600)



Water tank: 418 litres/ 110 gallons



Boiler: Webasto 75 litres/ 20 gallons



Maximum load: 1250 kg



Maximum passengers: 20



Design category: CE-B



FOTO’s, FILM en Meer info:



https://www.wajer.com/press/publication/243/wajer-55-s/



Over Wajer Yachts



Wajer is een familiebedrijf, in 1992 opgericht door Dorus Wajer. Zoon Dries stapte in 2010 in het bedrijf en is commercieel directeur. Dorus en Dries zijn beiden fervente watersporters, houden van techniek en worden gedreven door perfectie. Daardoor is Wajer een synoniem geworden voor tijdloos design, uitstekende vaareigenschappen en een hoog serviceniveau. Alle Wajer-jachten worden geproduceerd in de eigen werf in Heeg (Nederland), waar Wajer de nieuwste technologie met traditioneel vakmanschap combineert. Inmiddels zijn er al meer dan 300 schepen door de Friese jachtbouwer geproduceerd.



Begin jaren ’90 werd Wajer bekend door de iconisch gelijnde ‘Kapiteinssloep’. De introductie van de Wajer 37 in 2006 was een nieuwe mijlpaal, die in datzelfde jaar de ‘Boot van het Jaar’ verkiezing won. Zeven jaar later verscheen de Wajer 38, een modernere versie van zijn voorganger. In de zomer van 2015 volgde de sportieve versie van de 38: de 38 S, met een centre console en walk around een heel nieuw model in de Wajer-range. Het laatste vlaggenschip, de Wajer 55 – ook wel het ‘mini superjacht’ genoemd- werd in 2016 tijdens de Monaco Boatshow gelanceerd.



Kijk voor meer informatie op https://www.wajer.com/