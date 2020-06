Cabaretier Edson da Graça onderzoekt e-sigaret in video

Uitbreiding rookverbod met e-sigaret: Presentator Edson da Graça zoekt naar feiten en fabels over e-sigaret in mini-docu



Den-Haag, 1 juli 2020 - Vapen en dampen mag niet meer in het openbaar vanaf 1 juli. Waarom niet eigenlijk? Edson da Graça zocht het uit en sprak met een jongerenbrein-deskundige, een arts, jonge vapers en een vapeshop-medewerker over fabels en feiten rondom de e-sigaret.



Op alle plekken waar een rookverbod geldt – zoals cafés, restaurants, werkplekken en openbare gebouwen – mogen vanaf 1 juli 2020 ook geen e-sigaretten of tabaksverhittingsapparaten meer worden gebruikt. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): “Roken in een vol restaurant voelt inmiddels aan als iets van heel lang geleden.

Om gezondheidsschade te voorkomen en het goede voorbeeld te geven aan jongeren werd het hoog tijd dat we het roken van e-sigaretten in onder andere de horeca ook naar de geschiedenisboeken verwijzen. Ook deze maatregel draagt bij aan stoppen met roken makkelijker maken en beginnen moeilijker.”

In een mini-documentaire van 6 minuten onderzoekt Edson da Graça, in het dagelijks leven cabaretier en presentator van programma’ s als Willem Wever, de wereld achter de e-sigaret. Een wereld waarin duizenden smaakjes om aandacht vragen, van Mango Milkshake tot Strawberry Cheesecake en Latte Macchiato. In de vele blitse apparaten worden de vloeistoffen tot wel 400 graden celsius verhit en vervolgens geïnhaleerd. Met onbekende én bekende schadelijke gezondheidsgevolgen.





De verleiding van de verboden vrucht

Voor jongeren zijn de verleidingen groot en daar lijkt door de industrie handig op te worden ingespeeld. Eveline Crone, hoogleraar op de Erasmus Universiteit en jongerenbrein expert, herkent de signalen.” Jongeren zoeken naar vernieuwing en willen uitproberen. Uit onderzoek van het jongerenbrein blijkt dat zij ontvankelijker zijn voor de beloningen die daarbij horen – het geeft een fijn gevoel om iets nieuws te proberen en bij een groep te behoren. Dergelijke trends worden vervolgens populair bij jongeren en hier wordt door marketeers en sociale mediadeskundigen van bedrijven handig op ingespeeld met kleurrijke apparaatjes en verlokkelijke smaakjes. En dat legt deze bedrijven geen windeieren”, aldus Crone.



Max (23) en Kevin (22) begonnen beiden met vapen om van het roken af te komen. Met wisselend succes, ze zijn beide niet volledig gestopt met sigaretten. Geconfronteerd met de mogelijke schadelijke effecten reageerden ze geschrokken: “Geen idee dat vapen bijvoorbeeld ook neurologische effecten heeft op je gezondheid”, aldus Max.





Groot draagvlak voor maatregel



Arts bij het Trimbos-instituut Esther Croes ondersteunt de nieuwe maatregel die het beginnen met vapen moeilijker maakt. “Jongeren zijn zich in beperkte mate bewust van de schadelijke effecten die het inhaleren van de verhitte vloeistoffen veroorzaken. En misschien nog enger, er is nog weinig bekend over de schadelijke effecten op de lange termijn. Van veel smaakstoffen is niet bekend wat er gebeurt bij verhitting. Het Trimbos- instituut is erg blij met deze ontmoedigende maatregel en uitbreiding van het rookverbod. Er is ook groot draagvlak voor. Uit onderzoek van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij blijkt dat 7 op de 10 Nederlanders vinden dat de uitbreiding van het rookverbod met de e-sigaret een goede zaak is.”





Edson concludeert dat de stap naar het roken van tabakssigaretten ‘gewoon kleiner wordt’ en roept jongeren op goed na te denken ‘wat je doet’.





