Podcasts: luisteren naar top-wetenschappers in je eigen tijd

In tijden van lockdown neemt de populariteit van podcasts toe. Niet iedereen wil de hele dag Netflixen of eindeloos scrollen op Facebook. Luisteren naar een podcast blijkt een laagdrempelige (en veilige) manier om de wereld te blijven verkennen. Dat zien ook bedrijven als Spotify en Google, die volgen Apple door hun digitale etalage te vullen met prachtige audio-producties over de meest uiteenlopende onderwerpen.



Sinds deze week prijkt ook een Nederlandse podcast over wetenschap in die etalages. In “De Wereld van ICT” neemt presentator Jim Stolze de luisteraars mee op een ontdekkingstocht langs wetenschappers, uitvinders en spraakmakers.



“Ondanks de extreme omstandigheden draait de wereld door, dankzij ICT. We zouden bijna vergeten dat de technologie er niet altijd al was. Hij is ooit uitgevonden, en niet zelden was er een Nederlandse onderzoeker die daar een doorslaggevende rol bij speelde. Met deze podcast plaats ik die uitvindingen in het licht van de actualiteit.”



Jim Stolze, presentator

“In Nederland wordt veel ICT-onderzoek gedaan en toegepast. Het is overal om ons heen. De podcast “De Wereld van ICT’ maakt dat zichtbaar en legt uit hoe de wetenschap bijdraagt/heeft bijgedragen.



Mieke van den Berg, directeur COMMIT/.

De podcast is een initiatief van COMMIT/, dat zich inzet voor promotie van publiek-private partnerships binnen het ICT-onderzoek. “De Wereld van ICT” is te beluisteren via Spotify, Google podcasts en Apple Podcasts. Meer informatie is te vinden op https://www.wonderewereld.nl/commit/