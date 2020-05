Onderzoek laat zien: “We masturberen meer in de ochtend en middag!”

Uit onderzoek van Ladies Night Homeparties en Nachtkastje.nl is gebleken dat, sinds de Coronacrisis, 45% van de ondervraagden meer behoefte heeft aan masturbatie en dat steeds meer dames dit ook vaker dan voor de crisis doen in de ochtend en in de middag. En dat niet alleen: de badkamer is, sinds de crisis, de populairste plek in huis om dit uit te voeren. Wellicht omdat een badkamerdeur op slot kan?



“Toen bij Nachtkastje.nl de verkoop van toys duidelijk steeg, werden we nieuwsgierig”, aldus marketingmanager Esmee. “Om die reden hebben we een enquête verspreid om te kijken welke invloed de crisis bij onze klanten heeft op hun seksleven.” Toen hieruit bleek dat het dagelijkse gebruik van seksspeeltjes is verdubbeld, verbaasde haar dit natuurlijk niets. “Het is wel nóg meer dan we al dachten, haha!”. “De speeltjes met zuigfunctie zijn razend populair! Ook wijst het onderzoek uit dat ruim een derde van de dames in deze tijd meer seks heeft dan voor de crisis. 55% van de respondenten is voornemens de komende maanden opnieuw een toy aan te schaffen. Dat het aanschaffen van een vibrator allang niet meer alleen iets is voor singles, wordt in het onderzoek ook bevestigd. Want van de dames die aangaven in deze tijd veel meer te variëren en experimenteren op seksueel gebied en dit ook na de crisis willen blijven doen, heeft 68% een relatie.”



De vrouwen in Nederland hebben dus meer seks, masturberen meer én gebruiken overduidelijk meer seksspeeltjes. Waarschijnlijk staat mede daardoor de telefoon van onder andere Ladies Night consulente Jill roodgloeiend: “Sinds iedereen weet dat we per 1 juni weer party’s mogen geven, knalt mijn WhatsApp bijna uit mijn telefoon!” Jill werkt al jaren bij Ladies Night Homeparties en is dan ook een seks expert, oftewel sexpert te noemen. “Mijn gastvrouwen geven aan dat ze niet kunnen wachten, iedereen wil direct een party boeken en een nieuwe toy aanschaffen.”



“Daarnaast hoor ik vooral dat zij de party’s zelf ook enorm missen, het is een traditie geworden onder vriendinnen. Veel vriendinnengroepen zie ik minstens twee keer per jaar en ik mis hen ook.” Uit het onderzoek is ook gebleken dat 80% van alle ondervraagden de avonden met vriendinnen in deze tijd het meest missen. Tach-tig procent!



Let’s get this party started!



Gelukkig kunnen alle consulenten en de organisatie Ladies Night Homeparties binnenkort weer gaan doen wat zij al 15 jaar met enorm veel passie en plezier doen! Per 1 juni gaat Ladies Night Homeparties weer vriendinnenavonden verzorgen in het hele land. In aangepaste vorm en conform de richtlijnen van het RIVM. De gastvrouwen kunnen kiezen uit drie party opties (Private Party, Online Party of een Party Please). De opties staan uitgebreid beschreven op de website van Ladies Night Homeparties.



