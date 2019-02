WFM People versterkt met overname Co-Creatie Buro en Buro Beerbaum

WFM People breidt concept en design expertise uit door overname



Amersfoort – 7 februari 2019 – Het Fieldmarketingbureau WFM People uit Amersfoort bundelt haar krachten met Co-Creatie Buro en Buro Beerbaum. Door de overname ontstaat er een complete groep van specialisten op het gebied van Brand Experience, Brand Activation en Visual Merchandising. De partijen werken al sinds 2008 met elkaar samen.



Directeur van WFM People, Sytze Bril, zegt dat de integratie van marketingcommunicatie, retail service en visual merchandising een enorme kans biedt voor zowel klanten, als het bureau. ‘Tegenwoordig wil de klant snelheid en niet van het ene naar het andere bureau voor creatieve Fieldmarketing concepten. En dat is nou juist wat wij samen creëren: Brand Experience onder één dak, zowel in de communicatiemiddelen als de people. We kennen Co-Creatie Buro en Buro Beerbaum goed en zagen een enorme match wat betreft cultuur en expertise. Het samen opereren van de bedrijven zorgt dat we samen meer toegevoegde waarde kunnen bieden en samen meer slagkracht hebben’, aldus Sytze.



Even kennismaken

Co-Creatie Buro, het bureau voor visuele marketing communicatie met liefde voor retail is opgericht in 2012. Ze werken voor klanten als HEMA, Volkswagen, Kruidvat, Stern, Pon en Gazelle.



Buro Beerbaum, de specialist in Retail Service en Visual Merchandising opgericht in 1962, werkt o.a. voor ICI PARIS XL, HUGO BOSS, BBB Cycling, en Brand Loyalty.



WFM People, een Fieldmarketing bureau opgericht in 1988 werkt voor opdrachtgevers als Makro, Ahold Delhaize, Danone, Haribo, Bosch, Kneipp, Beiersdorf en Douwe Egberts en biedt diensten aan in Field Force, Field Management Support en Brand Activation. De drie bureaus blijven onder de eigen merknaam hun specialistische diensten aanbieden op het gebied van creatie, fieldmarketing, merchandising en demonstraties.



Vanaf januari 2019 zijn alle medewerkers gevestigd op de locatie op de Softwareweg 3 in Amersfoort. Door het samenvoegen van kennis, creativiteit en mankracht verstevigt WFM People naar eigen zeggen haar positie in de branche.



Groeiambities

De oud-directie van Co-Creatie Buro en Buro Beerbaum Theo Huijbreghts en Tyno Koelewijn blijven beiden commercieel actief binnen de nieuwe samenwerking. Tyno Koelewijn: ‘De aansluiting bij WFM People versterkt onze uitvoerende kracht en biedt ons de mogelijkheid onze plannen en ambities sneller te realiseren en nog flexibeler te werk te gaan voor onze klanten, door de grote capaciteit van gekwalificeerde mensen.’ Waarbij Theo Huijbreghts aanvult: ’We zijn praktisch al familie en onze cultuur en focus sluit naadloos aan bij WFM People. Wij zijn ook bijzonder blij en trots dat we onder de paraplu van WFM People verder gaan. Daarnaast landen we in een stabiele en sterke organisatie, wat een belangrijke randvoorwaarde is om de volgende grote stap te zetten.'