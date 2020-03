STRP Festival 2020 boordevol kunst, dialoog en muziek



Samen met kunstenaars, denkers en het publiek ontwikkelt STRP Festival 2020 Scenario’s voor het Post-Antropoceen: een toekomst voor waarin de mens niet langer centraal staat.



Stel je voor dat mensen niet meer de dominerende factor voor het leven op aarde zijn. Hoe verhouden we ons dan tot de natuur, technologie, objecten en intelligente systemen? En wat betekent dit allemaal voor de wereld hier, vandaag? Bezoekers worden tijdens het festival uitgedaagd om zich een compleet nieuwe wereld te verbeelden. De slogan van het festival is daarom ook ‘We All Are Asteroids’, laten we naar onszelf kijken als onderdeel van een groot interactief en levend systeem, zonder hiërarchie.



STRP Festival 2020 vindt plaats van 2 tot en met 5 april en bestaat uit een internationale tentoonstelling, een uitgebreid STRP Scenario-programma met vele sprekers, een onderwijsprogramma en een afwisselend muziek- en performanceprogramma in de avonden in samenwerking met programmapartners: EMOVES, Muziekgebouw Eindhoven, JaJaJaNeeNeeNee en PLASMA.



In STRP EXPO onderzoeken kunstenaars de relatie tussen de mens en haar omgeving



In de internationale expositie zijn 13 kunstwerken te zien, waaronder 7 nieuwe werken die door STRP geproduceerd of gecoproduceerd zijn. De kunstenaars onderzoeken hoe de mens zich verhoudt tot haar omgeving, wat de invloed van de mens is op haar omgeving en hoe we een nieuwe relatie kunnen ontwikkelen met alle soorten mede-bewoners en onze planeet.



Curatoren Julliette Bibasse en Ton van Gool:



“We willen de bezoekers met de expositie uitnodigen tot meedoen, maar tegelijkertijd willen we ook de mogelijkheid bieden om te vertragen en te reflecteren.”



Floris Kaayk en Nonhuman Nonsense vragen zich af met welk recht de mens zich het heelal toeëigent. Polymorf onderzoekt hoe een menselijk lichaam eruit kan zien en kan functioneren in een post-humane samenleving en Anna Ridler geeft een inkijk in haar onderzoek naar de verhouding tussen een kunstmatige intelligentie en een mens. Miyuki Oka vraagt zich af wat sterfelijkheid in de toekomst is. Emke Idema en Antoine Bertin maakten nieuwe werken die gaan over de interactie tussen planten en mensen. Marleine van de Werf zoekt met neurowetenschappers naar de sleutel van het menselijk bewustzijn, door patiënten met de Cotard Syndroom te bestuderen. Dominique Koch laat onder meer Donna Haraway aan het woord over het holobiont, een concept uit de moleculaire biologie als een metafoor voor de politieke en sociale staat waarin we leven. Forest 404 neemt ons mee in een science-fiction verhaal waarin feiten, fictie en een soundscape ons confronteren met klimaatverandering. Universal Everything laat ons in VR beleven hoe het individu zich altijd verhoudt tot de massa en Justin Brice Guariglia selecteerde teksten van filosofen en schrijvers die ons helpen de menselijke impact op de Aarde te begrijpen. Anaïs Tondeur visualiseert het spoor van de reis die koolstof maakt, een afvalproduct van menselijke aanwezigheid.



STRP Scenario daagt festivalbezoekers uit een nieuwe wereld te verbeelden



Tijdens het festival gaan publiek, kunstenaars, ontwerpers, media-makers en denkers dagelijks van 15.00 tot 18.00 een open dialoog aan over het Post-Antropoceen.



Donderdag 2 april Scenario #6 – The End of the World (as we know it)



De mensheid domineert sinds de industriële revolutie natuurlijke processen en is sindsdien een sturende factor voor de toekomst van de aarde. Hoe zien we die toekomst? In plaats van te denken in dystopieën en utopieën wordt met voorstellingsvermogen, verbeeldingskracht en kwetsbaarheid de onderlinge verbondenheid tussen mensen, objecten, levende wezens, atomen en moleculen verkend.



Met: kunstenaars Rocio Berenguer en Antoine Bertin, ontwerper Pupul Bisht, Curator Yolande Zola Zoli van der Heide en klimaatactivist Suzanne Dhaliwal.



Vrijdag 3 april Scenario #7 – Radical Ecology, how plants help us imagine new worlds.



We krijgen we steeds meer inzicht in natuurlijke processen van oeroude plantaardige levensvormen, zo weten we dat planten en bomen met elkaar communiceren via ondergrondse netwerken van schimmels. Wat kunnen we leren van de manier waarop zij al miljoenen jaren op aarde overleven?



Met: ontwerper Ersin Han Ersin, podcastmakers Becky Ripley & Tim Atack (Forest 404) en activist Ken Wu



Zaterdag 4 april, 15.00 – 18.00 Scenario #8 – Being Emotional, the right to be unhappy



De mensheid is verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde en massale uitsterving. Dat maakt ons angstig en verward. Tegelijkertijd zoeken we naar geluk en betekenis in grote verhalen, religie, of materiële zaken. Wat verbindt ons? Onze emotionele ervaring? Kunnen we ons emotioneel verbinden met andere soorten en dingen? Of moeten we het recht claimen om ongelukkig te zijn?



Met: danser en choreograaf Ali Clarke (KNOT Kollektiv), psycholoog Marian Donner, internetcriticus Geert Lovink en filosoof Pius Mosima



Zondag 5 april, 15.00 – 18.00 Scenario #9 – Don’t Panic! Let’s (not) go to Mars



De mens heeft een expansiedrift die verder rijkt dan de aarde. Met initiatieven als SpaceX van Elon Musk wordt vol goede moed gezocht naar alternatieve woonplaatsen voor mensen buiten de aarde. Draait het opnieuw uit op oorlogen, slavernij en scheve kapitaal- en machtsverdelingen? Hebben we dan niets geleerd van ons koloniale verleden?



Met: Dr. Space Junk Alice Gorman, bioloog en kunstenaar Angelo Vermeulen, ontwerpersduo Leo Fidjeland & Linnea Våglund (Nonhuman Nonsense) en ‘genuanceerd activist’, schrijver en theatermaker Marjolijn van Heemstra



Muziekprogramma STRP vol experiment en authenticiteit.



STRP Festival 2020 zet vol in op nieuwe experimenten en authentieke artiesten die heel toegewijd hun eigenwijze ding doen. In samenwerking met 4 uitgesproken partners zijn 4 totaal verschillende muziekavonden ontstaan. De locatie voor deze avonden is De Kapel van DOMUSDELA, een sfeervolle nieuwe locatie die een aanwinst is voor Eindhoven. Met een capaciteit van 250 personen worden de optredens intiem en persoonlijk.



STRP X EMOVES, donderdag 2 april, 20.00 – 00.00



Naast een finale van de dance battle zijn Thriftworks en Matthew ET Gibbs de hoofdgasten van deze avond vol post-streetdance en alternatieve hiphop. Thriftworks is een jonge producer van progressieve, elektronische muziek, die eclectische samples en een explosieve bas zo in elkaar laat overlopen dat zijn geluid niet langer te classificeren is. Matthew ET Gibbs leidt de weg wanneer het op alternatieve street dance aankomt. Zijn hoogst originele, persoonlijke stijl is een vrije combinatie van Flex, Bonebreaking en Tutting.



Line-up: Thriftworks (USA) en Matthew ET Gibbs (USA)



STRP x JaJaJaNeeNeeNee, vrijdag 3 april, 20.00 – 00.00



JaJaJaNeeNeeNee laat bezoekers met volle aandacht luisteren en experimenteren. Activisme in de vorm van radicale aandacht! Van sonisch activisme tot radioradicalisme, van ruis therapie tot drone gymnastiek en van autotune poëzie tot hyper-grafische notatie. Tijdens STRP doet JaJaJaNeeNeeNee een oproep tot actie voor zowel het lichaam als de geest, waarbij het publiek ui wordt genodigd om deel te nemen aan optredens en lezingen door talentvolle artiesten en muzikanten.



Line-up: arozan (NL), Ivan Cheng & Julia Reidy (AU), mo chuisle (IL), Helena Sanders (US) & Margarita Osipian (BY/CA), Martina Raponi (IT)



STRP x PLASMA, Zaterdag 4 april, 20.00 – 01.00



PLASMA flitst je terug de realiteit in met een magische avond waarin bezoekers in sprekers en discussies in feestjes veranderen. Hier is plek voor iedereen, behalve voor herhaling. Host en oprichter van PLASMA, Jess øberlin, neemt je mee de avond in met als hoogtepunt de tegendraadse clubmuziek en avant-garde stem van Lotic. Laat je betoveren door haar mythisch-futuristische performance en droom weg op de beats en drums die voortkomen uit een liefde voor Texaanse Marching bands.



Line-up: Lotic (USA), DJ Elle Riche, Cindy van der Loon, Oklahumma, Fieke van Berkom, Kyara en House Of Holographic Hoes.



STRP x Muziekgebouw Eindhoven, Zondag 5 april, 20.00 – 00.00



Een bijzondere line-up, samengebracht door van de grootste Britse muziektalenten van dit moment: componist, zanger en dirigent Kieran Brunt. De muziek van het Londense duo Strange Boy (Kieran Brunt en Matt Huxley) omvangt techno productie, grootste Bijbelse referenties en rooskleurige jeugdherinneringen. Shards werd in 2016 gevormd toen The Barbican in Londen op zoek was naar een koor voor een samenwerking met Nils Frahm.



De avond wordt geopend in de kerk van DOMUSDELA door organist extraordinaire, James McVinie met muziek van Squarepusher en Philip Glass klassieker Mad Rush.



Line Up: Kieran Brunt, Strange Boy, Shards en James McVinnie