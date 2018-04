Worldeye op stap met Mark Rutte

Van 10 t/m 14 april 2018 heeft het internationale oogziekenhuis Worldeye uit Amsterdam zichgepresenteerd op de Chinese markt. Op uitnodiging van de Nederlandse overheid heeft clinicaldirector Jacco Vroegop deelgenomen aan de economische missie naar Guangzhou en Chengdu. Doelwas enerzijds om het kwalitatief hoogstaande Nederlandse zorgsysteem te vertegenwoordigen, enanderzijds Worldeye te verbinden aan interessante partners in China. ‘Veel Chinezen zoeken hungezondheidszorg buiten China. Vaak reizen zijn naar HongKong, Singapore, Zuid-Korea en Japan. Watis er mooier om onze excellence in eye care te ervaren en meteen ook een bezoek te brengen aanéén van Europa’s mooiste steden?’, aldus Vroegop.

Amsterdam en Worldeye is een optimale combinatie voor medisch toerisme. Iets wat in vele landenal zeer gebruikelijk is, staat in Nederland nog in de kinderschoenen. In veel landen moeten menseneen relatief groot deel van een behandeling zelf betalen. Dit zorgt voor het actief op zoek gaan naaralternatieven buiten het eigen land. Financiële en kwalitatieve en andersoortige behandelingen zijnvaak de hoofdredenen. Aan het medisch bezoek wordt regelmatig een vakantie gekoppeld. Zodatvoor- en nacontroles kunnen worden gewaarborgd en familie niet ver weg is. Ziekenhuizen enklinieken bieden hiervoor speciale pakketprijzen. Worldeye biedt bijvoorbeeld opties aan als transfer,tolken, hotels en stadsbezichtigingen. Vroegop: ‘Voor de Chinese zorgtoerist is door Worldeye zelfseen speciale website gemaakt: www.worldeye.nl/china .’

Door met minister-president Mark Rutte bedrijven te bezoeken en deel te nemen aan deeconomische missie worden deuren geopend, zijn bedrijven makkelijker toegankelijker en wordensneller dan anders mogelijk is, afspraken gemaakt. Voor Worldeye waren de door de Nederlandseambassade gecreëerde matchmaking sessie uitermate zinvol om tot nieuwe contacten en ideeën tekomen. Het vergroot de kennisontwikkeling, bedrijvigheid en zorgverlening in Nederland. Vroegopheeft in Guangzhou en Chengdu meerdere directeuren van ziekenhuizen en bemiddelingsagenciesgesproken. Er zijn concrete afspraken gemaakt over het uitwisselen van kennis van artsen, hetgezamenlijk doen van onderzoek en het verbinden van patiënten met Worldeye.

Vroegop: ‘Met minister Bruno Bruins heb ik kunnen spreken over de meerwaarde van internationaleklinieken als Worldeye voor de Nederlandse patiënt en markt. Innovatie en kennis is nodig omNederland in de top te houden van toegankelijke topzorg. Daarbij helpt medisch toerisme niet alleende buitenlandse patiënt, maar zorgt het er ook voor dat de Nederlandse zorgaanbieders kunnenblijven investeren in de laatste technologie en kennis. Hier hebben alle Nederlanders profijt van!’ HetAIDI Eye Hospital in Chengdu heeft bijvoorbeeld een grote voorsprong op customizedlensimplantaties en cornea (hoornvlies)transplantaties. Tijdens een uitgebreide matchmaking enbezoek aan dit privé-ziekenhuis is een goede basis voor een samenwerking en het vinden vansynergie gelegd. In een gezamenlijk te plannen onderzoek, willen meer te weten komen naar detoepassing van signalering van ziekten als diabetes, Parkinson en bepaalde tumoren viaoogscreenings. Door vroegtijdig te signaleren, kan worden ingrepen en ziekten worden voorkomenof minder acuut te laten zijn.

Worldeye kijkt uit naar de opvolging van de gemaakte afspraken met Chinese partners en verwachtdoor deel te hebben genomen aan de missie uiteindelijk nog oplossingsgerichtere en persoonlijkoogzorg te kunnen aanbieden. De kliniek biedt verzekerde en onverzekerde oogheelkunde aan en isgespecialiseerd in het verhelpen van staar door middel van premium lenzen. Hierdoor is een leesbriloverbodig. Deze techniek van het verwisselen van de ooglens werkt optimaal bij mensen vanaf eenjaar of 45 en ook als er nog geen staar is. Met ooglaseren is de 26 jaar geleden ontstane organisatiegroot geworden, maar inmiddels wordt alle type oogzorg aangeboden. Zijn er betaalafspraken metalle zorgverzekeraars en hanteert de kliniek door zelfs s’ avonds en in het weekend open te zijn, eenwachtlijst voor een polibezoek van maximaal 2 weken en voor operaties van maximaal 1 maand. Eengevarieerd internationaal team zorgt met aandacht voor de beste oplossing in het behouden enverkrijgen van excellent zicht.