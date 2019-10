Flitslezingen rondom thema hij/zij in Vrijheidsmuseum Groesbeek

Oktober is de Maand van de Geschiedenis. Dit jaar is het thema ‘Hij/Zij’. Speciaal voor deze gelegenheid organiseert het Vrijheidsmuseum in Groesbeek op donderdagavond 17 oktober een drietal verschillende flitslezingen rondom dit thema. De entree bedraagt € 6,00 p.p.



Tijdens de bewogen dagen van de bevrijding werden romances met Canadese soldaten snel liefdes voor het leven. Kort na de Tweede Wereldoorlog trokken duizenden Nederlandse vrouwen naar Canada om bij hun oorlogsliefde te zijn. Rense Havinga, historicus en conservator van het Vrijheidsmuseum, vertelt hun verhalen en laat aan de hand van bevrijdingsliedjes zien hoe de Nederlandse samenleving reageerde op deze relaties tussen vrouwen en soldaten.



Een andere belangrijk aspect na afloop van de Tweede Wereldoorlog in Nederland was het ontstaan van de Nationale Feestrok: rokken gemaakt van verschillende lapjes stof. De Nederlands-Amerikaanse Charlotte Somerville schreef haar afstudeerthesis aan het Hampshire College in de Verenigde Staten over deze feestrokken. Ze deed dit in het kader van haar studie modegeschiedenis, met een specialisatie in het gebruik van textiel. Tijdens haar flitslezing zal ze onder andere ingaan op zowel de feestrokken zelf alsook de persoonlijke intenties van de vrouwen die ze maakten.



De avond wordt afgesloten door een flitslezing over propagandafilms uit de Verenigde Staten door Amerikanist en coördinator educatie van het museum, Lisa van Kessel. In deze flitslezing zal worden getoond hoe de propagandafilms zoveel mogelijk vrouwen moesten stimuleren om te gaan werken in de oorlogsindustrie. Een deel van de getoonde propagandafilms is niet Nederlands ondertiteld, maar de films worden vooraf voorzien van uitleg.



Het programma begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De flitslezingen duren ieder ongeveer 30 minuten. Er is geen pauze. Voorafgaand aan de flitslezingen kunt u in het museumcafé terecht. Reserveren is noodzakelijk.



Locatie: Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek



Datum: 17 oktober 2019. Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.



Entree: € 6,00 per persoon. De Museumkaart is geldig.



Reserveren: 024-3974404; welkom@vrijheidsmuseum.nl



Informatie: www.vrijheidsmuseum.nl



Facebook: /vrijheidsmuseumNL, Twitter: @nooit1verhaa