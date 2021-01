In 2030 twee miljoen 100% elektrische auto’s in Nederland tussen 17.000 en 160.000 euro

Platform '100% Elektrisch' verwacht dat in 2030 2 miljoen 100% elektrische auto’s in Nederland rondrijden, met een waarde tussen 17.000 en 160.000 euro.



Op dit moment zijn er zo'n 150.000 Elektrische voertuigen (EV's) in Nederland, afgelopen jaar zijn er zo’n 70.000 geregistreerd. Naar verwachting zijn er 2 miljoen EV’s in 2030 in Nederland.



In 2021 zijn er in Nederland 42 verschillende merken/bedrijven die een EV op de markt zetten in 84 type's/ uitvoeringen. Er zijn o.a. 11 Chinese, 17 Europese, 4 Japanse en 5 Amerikaanse producenten van EV’s waarbij Tesla (#11) de meeste type/uitvoeringen heeft. Volkswagen is de leverancier in Europa met de meeste uitvoeringen.



De gemiddelde prijs van een EV is 44.500,- euro, gemiddelde leaseprijs is 520,- euro pm. Het werkelijk gemiddelde bereik is 260 km.



Het gemiddelde vermogen is 146 Kw, 205 Pk en een accu capaciteit van 50 Kwh. Topsnelheid gemiddeld 145 km en in 7 seconden 0-100 km.



De duurste uitvoering is de Tesla Model X P100D van 160.000,- euro gevolgd door Porsche Taycan Mission-e van zo’n 150.000,-. De goedkoopste EV is de Dacia Spring-e van 17.000,- euro.



Al we kijken naar aanschafprijs in verhouding tot actieradius scoren de Volkswagen ID Neo, Hyundai Kona Electric (64 kWh versie) en de Sono Sion het beste. De gemiddelde prijs van de 3 merken is 28.000 euro met een gemiddeld bereik van 310 km.



Bron: 100%Elektrisch op basis van 84 uitvoeringen en 42 leveranciers in Nederland (2021/2022). Kijk voor meer informatie op www.electrischeautosvergelijken.nl