NU’91: Sit-down actie LUMC maandag 9 juli

Op maandag 9 juli van 12.30 tot 12.45 verzamelen naar verwachting 600 werknemers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zich in een zogenaamde sit-down actie in de hoofdingang van het ziekenhuis. Dit is de start voor verdere acties die de komende tijd door de werknemers van het LUMC gevoerd gaan worden om een eerlijke cao UMC af te dwingen bij werkgevers die verenigd zijn in de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).



Rolf de Wilde, NU’91/CMHF: ‘Onacceptabel dat het zo ver moet komen. Door het enorme personeelstekort in de UMC’s lijden de zorgprofessionals al jaren onder een torenhoge werkdruk, waar te weinig (financiële) waardering tegenover staat.’



Hoge actiebereidheid voor een eerlijke cao UMC onder medewerkers LUMC



De onderhandelingen voor een nieuwe cao UMC liggen stil. De voorstellen van vakbonden en werkgevers liggen mijlenver uit elkaar.



De actiebereidheid onder de zorgprofessionals van het LUMC is hoog. Werkgevers lijken niets over te hebben voor een marktconforme loonsverhoging, een goede generatieregeling, gelijke rechten voor studenten die een opleiding volgen en concrete afspraken over aanpak van de werkdruk. De Wilde: ‘Wij overleggen met onze achterban en de actiecomités welke acties specifiek door en voor verpleegkundigen kunnen worden gevoerd.’