Concert ter nagedachtenis 100 jaar einde Eerste Wereldoorlog

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. Om dit te herdenken wordt op zaterdag 10 november in het Vredespaleis in Den Haag het concert ‘to End All Wars – Special Edition’ gegeven. In dit unieke concert bundelen het Montiverdi Kamerkoor Utrecht en de Konrad Koselleck Big Band samen met Vincent Bijlo en Fay Lovsky / Ellen ten Damme hun krachten om het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Een dag later vindt het concert plaats in Doorn. Relevante muziek op relevante locaties: Het Vredespaleis opende haar deuren aan de vooravond van het uitbreken van de Grote Oorlog en zet zich al meer dan honderd jaar in voor ‘Vrede door Recht’. In (Huis) Doorn verbleef de Duitse Kaiser Wilhelm II in ballingschap na het einde van WOI.



Indringende koormuziek uit die tijd van componisten als Elgar en Ravel ontmoet de vroegere Jazzbandmuziek, nieuwe composities wisselen af met oorlogsklassiekers. Dit alles wordt doorweven met unieke tijdsdocumenten zoals frontbrieven en oorlogsdagboeken, die door Vincent Bijlo in een hedendaagse context worden geplaatst. Het concert zal bestaan uit zowel oude als nieuwe muziek. De Konrad Koselleck Big Band speelde op verschillende plekken in Europa om in samenwerking met lokale musici het verhaal van de Grote Oorlog op muzikale en theatrale wijze te vertellen. Het Monteverdi Kamerkoor, een van de meest actieve Utrechtse kamerkoren, verbindt in haar programmering oude muziek (Renaissance en Vroeg Barok) met hedendaagse componisten.



Het concert op 10 november wordt gehouden na de conferentie ‘100 jaar vrede organiseren: 1918-2018’ die tevens op het Vredespaleis plaatsvindt en georganiseerd wordt door Museum Huis Doorn, de Peace Palace Library, het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en de Gemeente Den Haag.



Tijdens deze interdisciplinaire conferentie wordt de Eerste Wereldoorlog in het licht van actuele thema’s besproken. Frans Timmermans (vicevoorzitter van de Europese Commissie), Beatrice de Graaf (hoogleraar Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen), Nico Schrijver (hoogleraar Internationaal Publiekrecht) en Wim van Meurs (hoogleraar Europese Politieke Geschiedenis) geven hun visie op het huidige internationaal recht en het functioneren van supranationale organisaties. Zij kijken daarbij terug op de Eerste Wereldoorlog en de jaren daarna.



-Het concert start 10 november om 19.15 op het Vredespaleis (met Fay Lovsky), de conferentie start om 12.00 en is inclusief lunch en receptie.



-Zondag 11 november om 16.00 vindt het concert nogmaals plaats in de Maartenskerk in Doorn (met Ellen ten Damme).



-Voor tickets en meer informatie: https://www.vredespaleis.nl/bezoek/evenementen/the-concert-to-end-all-wars-special-edition/