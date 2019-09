Extra miljard woningmarkt eerst gebruiken voor ‘ombouwfonds’

Leegstand ombouwen maakt nieuwbouw overbodig



Het kabinet kan de woningmarkt veel sneller en goedkoper vlot trekken als zij voldoende oog zou hebben voor wat er al staat in Nederland. “Het ombouwen of transformeren van leegstaande kantoren en winkels moet eerst worden gestimuleerd vóórdat de knip getrokken wordt om een miljard euro in nieuwbouw te investeren”, zegt Henk den Boer, voorzitter van Koninklijke OnderhoudNL, de organisatie van vastgoedonderhoudsbedrijven. Ook is OnderhoudNL van mening dat de wet- en regelgeving voor de transformatie moet worden versoepeld. “Transformatieprocessen van vastgoed duren nu te lang door wet- en regelgeving die niet aansluit op een soepele doorstroming vanuit de leegstandsituatie. Daar moet ook goed naar gekeken worden” aldus Den Boer.



“Er staat in Nederland nu 8 miljoen vierkante meter kantoor leeg. In 2020 komt daar nog eens 3 miljoen vierkante meter aan overheidsgebouwen bij. Bij elkaar goed voor 110.000 woningen. Terwijl het kabinet met 1 of 2 miljard investering in nieuwbouw niet verder komt dan 5.000 – 10.000 woningen! Met hergebruik worden de leegstaande gebouwen niet alleen duurzaam gemaakt, maar zijn ze ook weer toekomstbestendig”, aldus Den Boer.



Volgens OnderhoudNL lost transformatie ook een groot maatschappelijk probleem op. Die leegstaande gebouwen kosten de maatschappij veel geld. Tegelijkertijd is het lastig om passende woonruimte te vinden in stedelijke gebieden en zijn er veranderende wensen van de eindgebruiker. Zo is er een toename (ook in de toekomst) van eenpersoons huishoudens, blijven ouderen langer zelfstandig wonen en neemt de vraag naar kleinere en goedkope (sociale) huurwoningen explosief toe. De concepten op de woningmarkt sluiten daar niet goed op aan. Door deze zaken aan elkaar te koppelen, lossen ze elkaar voor een deel op: het gebruik van de lege gebouwen als passende woningen en het maatschappelijk probleem van tekort aan woonruimte, wordt hiermee verminderd.



Er is nog een reden om naar de bestaande bouw te kijken. De totale voorraad kantoren in Nederland is ongeveer 49 miljoen m². Voor 2023 moet 30 miljoen m² worden verduurzaamd. Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland namelijk energielabel C of hoger hebben, terwijl 60% hier op dit moment nog niet aan voldoet.