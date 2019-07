HandicapNL en NRPU maken festival mogelijk voor mensen met handicap

HandicapNL en stichting No Restrictions Party Unlimited (NRPU) gaan ervoor zorgen dat mensen met een handicap, net als ieder ander, een festival in zijn volle omvang kunnen beleven. Niet alleen voor een dag, maar het hele weekend. Vandaag wordt op het festivalterrein van de Zwarte Cross het eerste ‘hotel’ geopend waar twintig mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking het hele weekend kunnen verblijven.



Daniëlle Schutgens, directeur HandicapNL: “We zijn blij en trots dat we dit ‘hotel’ samen met de NRPU mogelijk maken. Onze droom is dat iedereen, mét en zonder beperking, kan genieten van een festival of ander evenement. We hopen dat veel meer festivals het goede voorbeeld van de Zwarte Cross volgen, zodat iedereen met een handicap zo’n geweldig festijn kan meebeleven.”



Meedraaien in de maatschappij



Initiatiefnemer Frank Smulders van de NRPU klopte een paar maanden geleden aan bij HandicapNL en vroeg of dit goede doel zijn initiatief wilde steunen. Schutgens: “Wij zeiden volmondig ‘ja’. We vinden dit een geweldig project dat precies bij ons past. Er worden weleens festivals georganiseerd speciaal voor mensen met een beperking. Dat is natuurlijk mooi, maar wat wij het liefste willen is dat mensen met een beperking, net als ieder ander, gewoon meedraaien in de maatschappij en alle festivals en evenementen, zoals Pinkpop, Concert at Sea en sportevenementen kunnen bezoeken die ze willen.”



Idee vanuit ervaring geboren



Frank Smulders, al 26 jaar in een rolstoel vanwege een dwarslaesie, komt uit de evenementenwereld en heeft samen met Diane Eilander, fysiotherapeut in revalidatiecentrum Het Roessingh, al jaren het idee om festivals toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Een jaar geleden ontmoette hij Barry Hegeman, die in een rolstoel terechtkwam door een hernia. Met z’n drieën maken ze deze droom nu werkelijkheid.



Frank Smulders (NRPU): “Het is uniek dat we dit op de Zwarte Cross, het grootste festival van Nederland, voor het eerst realiseren. We hebben een grote hospitality tent en vier compleet ingerichte zorgunits neergezet op het kampeerterrein van de Zwarte Cross. Ruim twintig deelnemers per dag, ook met een ernstige beperking, kunnen met partner, vriend of begeleider genieten van het festival en daarna zo hun bed inrollen.”



Alle festivals toegankelijk



De evenementenbranche heeft de intentie om hun evenementen zoveel mogelijk ‘inclusief’ te maken, dat wil zeggen toegankelijk voor mensen met een handicap. De NRPU biedt daarvoor de praktische oplossing. Schutgens: “Onze ambitie is om de komende jaren samen met de NRPU dit geweldige initiatief landelijk uit te rollen bij zoveel mogelijk festivals en evenementen.”



Over HandicapNL



HandicapNL is een goed doel en ondersteunt iedereen met een handicap om sterker te staan en minder eenzaam te zijn. Daarnaast steunt HandicapNL mantelzorgers om balans te vinden tussen draagkracht en draaglast en betrekt de samenleving in het creëren van eerlijke kansen.



Over de NRPU

De NPRU maakt het voor mensen met een ernstige beperking mogelijk een groot festival of evenement te bezoeken. Het doel is om alle facetten van een popfestival of evenement te beleven. De NRPU biedt hospitalityunits aan, met o.a. een hoog/laagbed, po/douchestoel, tilliften, aangepaste douches en toiletten en professionele zorgverleners, die een comfortabel verblijf waarborgen.