ANKO teleurgesteld over langere sluiting kappersbranche

Vanavond kondigde premier Rutte aan dat de kappersbranche voorlopig nog gesloten blijft. Het is nog onduidelijk wanneer kappers hun vak weer mogen gaan uitoefenen.



Brancheorganisatie Anko is erg teleurgesteld over deze langere periode van sluiting. Voorzitter Maurice Crusio: ‘In onze ogen hebben we er als brancheorganisatie echt álles aan gedaan wat in onze macht ligt om weer veilig open te kunnen. We hebben een super intensieve lobby gevoerd voor de belangen van kappers en haarwerkspecialisten. We hebben met een brede vertegenwoordiging uit de kappersbranche een hygiëne-protocol opgesteld, waar inmiddels ook de vakbonden hun goedkeuring aan hebben gegeven. Dit protocol is eind vorige week voorgelegd aan de experts binnen de overheid. Uiteraard moeten variabelen – zoals het gebruik van mondkapjes – door hen nader worden ingevuld en daar zullen we ons dan aan houden. Daarnaast hebben we al met de vakbonden gesprekken gevoerd over de meer flexibele inzet van medewerkers bij een heropening van de branche. Kortom: wij hebben echt gedaan wat we kunnen en verwachten nu actie van de overheid.’



Kappers willen veilig open



De kappersbranche is inmiddels een maand dicht en dat heeft grote economische gevolgen voor de ondernemers, klein en groot. De eerste faillissementen zijn een feit. ‘Natuurlijk zijn we heel blij met de steun- en noodmaatregelen die de overheid in recordtempo ontwikkeld heeft’, zegt Crusio, ‘maar volledig gecompenseerd word je als ondernemer natuurlijk niet. Bovendien kun je de verloren omzet niet meer inhalen en lopen de vaste lasten veelal door. Veel ondernemers staat het water aan de lippen. Het spaargeld raakt op, de bodem is écht in zicht. We willen, als het veilig kan, liever vandaag open dan morgen!’



Zwartknippen tegengaan



Ook consumenten staan te trappelen om geknipt en gekleurd worden. Crusio: ‘veel klanten blijven hun kapper benaderen, want ze willen weer een mooie coupe of af van hun uitgroei. Het is best lastig om nee te zeggen tegen een trouwe klant, zeker als je het financieel zwaar hebt. En als jij die klant niet helpt, waar gaat hij of zij dan naartoe? We vrezen dan ook dat een langere sluiting illegaal knippen en zwartwerken in de branche zal versterken, hoe hard we als brancheorganisatie ook roepen dat dit niet mag. En dan heb je helemaal geen zicht meer op wat er gebeurt in de branche. Dat reguleren we liever zelf!’



Haarwerkspecialisten



Voor haarwerkspecialisten blijft gelden dat het verbod hun beroep uit te oefenen niet geldt in zeer uitzonderlijke gevallen, namelijk als er een individuele medische indicatie bestaat én de haarwerkspecialist het hygiëne-protocol voor haarwerkspecialisten in acht neemt.