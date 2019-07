Verbeterde Offertewizard brengt nieuwe ERD-markt binnen bereik

Op één plek offertedata invoeren en die geautomatiseerd laten verwerken richting verzekeraar: de vernieuwde Offertewizard van Virta biedt een snel en optimaal offerteproces. Zo houden verzekeringsadviseurs meer tijd over voor hun kerntaak: werkgevers adviseren. De nieuwe tool voor verzekeringsadvies aan 100+ bedrijven is in nauwe samenwerking met verzekeraars en adviseurs ontwikkeld en vanaf vandaag beschikbaar.



Virta is ervan overtuigd dat de vernieuwde Offertewizard adviseurs en verzekeraars in staat stelt om de markt van werkgevers met 100-500 medewerkers open te breken. Algemeen directeur Gaston Merckelbagh: “Er zijn in Nederland 6.295 bedrijven van deze omvang, 70% daarvan is nog publiek verzekerd voor de Ziektewet en de WGA. Een enorme groeikans voor adviseur en verzekeraar! Wij hebben de ambitie hen optimaal te faciliteren bij het verzilveren hiervan.”



Strakke productvergelijking



De Offertewizard zorgt voor een strakke vergelijking op basis van de kwaliteit en productkenmerken van verzekeringen. De adviseur kan hierbij zelf specifieke wensen aangeven zoals eindleeftijd, indexatie en deelnamegraad. De wizard filtert vervolgens het aanbod van verzekeraars die producten aanbieden die aan de wensen van werkgever en adviseur voldoen. De adviseur hoeft daarna uitsluitend nog data in te voeren die daadwerkelijk van belang is voor de offerteaanvraag van product(en) en verzekeraar(s) die hij selecteert.



Voor verzekeringen én propositie Werken aan werkvermogen



De wizard biedt de mogelijkheid om verzekeringsoffertes op te vragen voor ZW ERD, WGA ERD, Hiaat Basis, Hiaat Uitgebreid en WIA Bodem, Excedent en Aanvulling. Daarnaast kunnen adviseurs de tool benutten om de propositie Werken aan Werkvermogen te offreren. Hierbij voert Virta in de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid de dienstverlening uit voor zowel Verzuim, ZW als SV. Verzekeraars zijn enthousiast over Werken aan Werkvermogen. Zozeer zelfs, dat Virta bij wijze van pilot een korting op de per 1 januari 2020 geldende WGA ERD premie mag geven zodra de werkgever in de eerste 104 weken van deze dienstverlening gebruikmaakt.



Over Virta

Virta en de bij haar aangesloten adviseurs bieden werkgevers een geïntegreerde kosten- en risico beperkende oplossing voor verzuim–, Ziektewet–, WGA- en SV-regelingen. Dit doet Virta door verzekeringsoplossingen met de bijbehorende dienstverlening én ondersteunende software in de markt te zetten. Samenwerken met Virta betekent voor de adviseur vergroting van zijn toegevoegde waarde zonder dat hij zelf hoeft te investeren in software en nieuwe dienstverlening. Verzekeraars voorziet Virta van kwalitatieve data zodat zij risico’s beter kunnen inschatten en de best mogelijke schadelastbeheersing kunnen realiseren. Dankzij dit inzicht en de geboden administratieve ondersteuning staat Virta voor optimale portefeuilleresultaten.