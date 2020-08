Nieuw onderzoek: Leefstijladviezen tegen vermoeidheid na darmkanker

Bijna één op de drie mensen heeft na behandeling van darmkanker last van ernstige vermoeidheid. Dit heeft grote invloed op de kwaliteit van leven. Daarom starten onderzoekers van Wageningen University & Research een studie waarin ze kijken of de adviezen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds voor gezonde voeding en leefstijl kunnen helpen ernstige vermoeidheid als gevolg van kanker te verminderen.



De impact van darmkanker



In Nederland werd in 2019 bij bijna 13.000 mensen de diagnose darmkanker vastgesteld; er zijn momenteel meer dan 50.000 mensen in leven bij wie darmkanker is vastgesteld in de afgelopen 5 jaar. In Nederland komt het vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bijna één op de drie mensen heeft na behandeling van darmkanker last van ernstige vermoeidheid.



Vermoeidheid bij kanker



Vermoeidheid bij kanker is anders dan de vermoeidheid die gezonde personen ervaren na fysieke of mentale inspanning. Het is heviger en intenser, kan iemand plotseling overvallen en gaat niet zomaar weg door uit te rusten en/of te slapen.



Leefstijladviezen



Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft leefstijladviezen opgesteld die mensen kunnen helpen om de kans op het (opnieuw) krijgen van kanker te verkleinen. In dit nieuwe onderzoek wordt onderzocht of het opvolgen van deze adviezen ook helpt om je na darmkanker minder vermoeid te voelen.



Over het onderzoek



Onderzoekers van Wageningen University & Research - onder leiding van dr. Renate Winkels - starten een nieuw onderzoek om mensen te helpen die last hebben van ernstige vermoeidheid na darmkanker. Zij onderzoeken of de adviezen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds voor gezonde voeding en leefstijl kunnen helpen de vermoeidheid te verminderen.



In dit onderzoek, de SoFIT studie, wordt een leefstijlprogramma onderzocht. Het programma is samengesteld op basis van de adviezen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds voor gezonde voeding en leefstijl. Een coach stelt samen met iedere deelnemer een individueel programma op.



In dit onderzoek werkt Wageningen University & Research samen met verschillende ziekenhuizen, de Alliantie Voeding in de Zorg en het Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL). Het onderzoek wordt gefinancierd door het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.



Dr. ir. Renate Winkels, onderzoeker Wageningen University & Research: “Door vermoeidheid na darmkanker kunnen mensen niet alles doen wat ze graag zouden willen doen. Het beperkt ze in sociale activiteiten, maar ook terugkeer naar werk kan door de vermoeidheid onmogelijk zijn. Even uitrusten en slapen om je minder moe te voelen helpen niet goed bij deze vermoeidheid.”



"Van zorgverleners horen we vaak dat er na afloop van de behandeling van kanker mensen in een soort gat terecht komen. De patiënt is genezen en kan weer door met zijn leven, maar vaak zijn er hierna allerlei klachten en mist er goede begeleiding. Met dit onderzoek hopen we bij te dragen aan het opvullen van dit gat.”



Suzanne Vonk, team Over leven met kanker van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: “Ernstige vermoeidheid als gevolg van kanker is een veelvoorkomende klacht. Mensen kunnen hier nog lang na behandeling last van hebben, met grote gevolgen voor hun dagelijks leven. Wij willen er met dit onderzoek achter komen of de leefstijladviezen die wij geven voor het verkleinen van de kans op kanker, ook kunnen helpen om de kwaliteit van leven na de diagnose kanker te verbeteren.”