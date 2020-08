Stichting Fuck Up: juridische stappen tegen kopers ‘De Facultatieve’

Verzoek tot voorlopig getuigenverhoor volgt op sepot door Openbaar Ministerie



Stichting Fuck Up (SFU) heeft een verzoekschrift ingediend voor een voorlopig getuigenverhoor van de direct betrokkenen bij de omstreden verkoop van de BV Beheermaatschappij 'De Facultatieve' (hierna: 'De Facultatieve') in 2012. Hiermee wil SFU bewijs vergaren om aan te tonen dat er bij deze transactie, waar uitgebreid over is gepubliceerd in de media, sprake was van ernstige misleiding en belangenverstrengeling en dat de verkoop onrechtmatig is. SFU dient het verzoekschrift in samen met Reinier van der Heijden, voormalig lid van Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie een van de gedupeerden.



Na publicaties in 2017 over de verkoop van De Facultatieve startte het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting door de nieuwe eigenaren van de onderneming. Hierbij werd voor circa 20 miljoen euro beslag gelegd bij een van de betrokkenen, de inmiddels overleden Henry Keizer, voormalig voorzitter van de VVD. Daarnaast startte de FIOD een onderzoek naar de transactie. In mei van dit jaar besloot het Openbaar Ministerie de strafzaken tegen de bestuurders van De Facultatieve wegens gebrek aan bewijs te seponeren. Pierre Karsten, voorzitter van SFU: “Deze beslissing van het Openbaar Ministerie is onbegrijpelijk en onacceptabel. We moeten als samenleving laten zien dat dergelijke misstanden niet onbestraft blijven. Dat is waarom onze stichting en Reinier van der Heijden een voorlopig getuigenverhoor willen. De waarheid moet boven tafel, de daders moeten worden gestraft en de 65.000 leden moeten hun bezit terugkrijgen.”



Diefstal van de eeuw



De Facultatieve realiseerde in 2012 met 800 medewerkers een jaaromzet van 106 miljoen euro; de boekwaarde was volgens de jaarrekening 31,5 miljoen euro. Toch wisten de kopers het bedrijf dat jaar voor 12,5 miljoen euro in handen te krijgen. Dat bedrag werd bovendien vrijwel volledig met een dividenduitkering van de gekochte onderneming zelf gefinancierd. De nieuwe eigenaren hebben zelf uiteindelijk slechts 30.000 euro betaald voor een bedrijf dat - na dividenduitkering - tenminste 19 miljoen euro waard was.



Karsten: “De 65.000 leden vertrouwden de bestuurders van de vereniging. Ze wisten niet dat sommige van hen, waaronder een aantal prominente politici en ondernemers, voornamelijk bezig waren met hun eigen belang. De Facultatieve is verkocht aan mensen die aan beide zijden van de onderhandelingstafel zaten. De leden van de vereniging, feitelijk de eigenaren van het bedrijf, zijn misleid, voorgelogen, buitenspel gezet en uiteindelijk bestolen. Dit is de diefstal van de eeuw. We willen de betrokkenen onder ede horen zodat we erachter kunnen komen hoe dit heeft kunnen gebeuren.”



Het verzoekschrift wordt ingediend door SFU en Reinier van der Heijden, een van de gedupeerde ex-leden van de Vereniging. Reinier van der Heijden: “Het bestuur van de Vereniging heeft de 65.000 leden om de tuin geleid en de Ledenraad willens en wetens buiten spel gezet door hen onjuist te informeren en veel te laat op de hoogte te stellen van de ingrijpende plannen. De Ledenraad is door het bestuur misleid, bijvoorbeeld door geen open kaart te spelen over de waardebepalingen van de bezittingen. Zo is de verzekeringstak ter waarde van circa € 11 miljoen buiten de waardebepaling gehouden terwijl deze later om niet aan Keizer en consorten is overgedragen.”



Civielrechtelijke procedure



De Stichting Fuck Up, die enkele weken geleden Thierry Baudet en Forum voor Democratie heeft gedagvaard voor de mishandeling van een demonstrant door twee particuliere beveiligers van de politicus, strijdt tegen misstanden zoals fraude en machtsmisbruik in het openbaar bestuur, het milieu en openbare aanbestedingen. De eisers verwachten dat uit het voorlopig getuigenverhoor zal blijken dat er bij de verkoop van De Facultatieve sprake was van onrechtmatige handelingen, rechtshandelingen in strijd met de goede zeden of openbare orde, de redelijkheid en billijkheid en dat deze handelingen in strijd waren met de statuten van De Facultatieve. SFU en Van der Heijden overwegen bovendien een civielrechtelijke procedure aanhangig te maken, met als doel een verklaring voor recht te vragen dat de verkoop van De Facultatieve onrechtmatig was, en dat de overdracht van de aandelen nietig wordt verklaard.