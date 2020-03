KidsRights ontvangt weer schenking van de Nationale Postcode Loterij

KidsRights is zeer verheugd en trots dat zij wederom een eenmalige schenking van de Nationale Postcode Loterij heeft ontvangen. Met deze schenking is KidsRights in staat om de KidsRights Changemakers Movement verder uit te breiden. Dankzij de steun van de vele trouwe deelnemers ontvangt KidsRights van de Nationale Postcode Loterij een schenking van 1,5 miljoen euro.



Oprichter en voorzitter van KidsRights Marc Dullaert ontving tijdens de live uitzending van Koffietijd op maandag 2 maart jl. een cheque t.w.v. 1,5 miljoen euro uit handen van Dorine Manson, Managing Director Goede Doelen Loterijen. “Ik weet wat voor fantastisch werk jullie doen met KidsRights en wij zijn ontzettend onder de indruk van jullie werk, dus we zouden willen dat KidsRights in staat is om nog meer kinderen te ondersteunen om op te komen voor kinderrechten wereldwijd” aldus Dorine Manson.



Met dit bedrag kan KidsRights ervoor zorgen dat nog meer jonge Changemakers wereldwijd worden gehoord en ondersteund. KidsRights Changemakers is een wereldwijde beweging van kinderen en jongeren die opkomen voor kinderrechten via zelf opgezette lokale projecten die de kinderrechten verbeteren in hun eigen gemeenschap.



Marc Dullaert: “Wij willen jonge changemakers sterk maken en kinderrechten wereldwijd onder de aandacht brengen. Dit doen we door actie te ondernemen, onderzoek te doen en ervoor te zorgen dat kinderen worden gehoord. Samen brengen wij de wereld in beweging en maken zo de wereld rechtvaardiger, mooier, veiliger, leefbaarder en gezonder. Het verbeteren en naleven van kinderrechten is en blijft noodzakelijk. Wij zijn erg blij dat de Nationale Postcode Loterij ons bij deze ambitie ondersteunt. Ik wil dan ook graag de deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij hartelijk danken!”.