Helft van Nederland gaat met smartphone naar bed

Dat blijkt uit een representatief onderzoek [ https://www.simyo.nl/onderzoek/smartphone-gebruik/ ] van Simyo, dat is uitgevoerd door DirectResearch (n=1058), waarin de relatie tussen de smartphone en Nederlanders onderzocht is. De helft van de Nederlanders pakt de smartphone na het wakker worden er direct bij. Een kwart heeft wel de behoefte om de smartphone minder te gebruiken, vooral millennials delen deze mening. En met meer dan een maand per jaar aan schermtijd (34 dagen) is dat wel te begrijpen. Toch vindt ruim de helft (52%) van de Nederlanders dat de smartphone onmisbaar is in hun leven.



Wakker worden met smartphone is heel normaal



50% van de Nederlanders pakt de telefoon er in de ochtend meteen bij, zo blijkt uit de resultaten die Simyo heeft gevisualiseerd op een interactieve pagina [ https://www.simyo.nl/onderzoek/smartphone-gebruik/ ] . Vooral mensen tussen de 18 en 30 jaar staan graag op met hun smartphone (63%). Een kwart geeft aan in bed wel wat minder telefoon te willen gebruiken. Ook in het samenzijn met anderen zien we de smartphone liever niet.



Top 5 momenten waarop we minder smartphone willen gebruiken



1. Met familie



2. Tijdens het eten



3. Met vrienden



4. Met partner



5. In bed



34 dagen per jaar doorbrengen met de smartphone



In Nederland zit men gemiddeld meer dan een maand per jaar met de telefoon in de hand. Het dagelijkse gemiddelde ligt op 2 uur en 15 minuten. Vrouwen behalen met 2 uur en 28 minuten net wat meer schermtijd dan mannen met 2 uur en 7 minuten. Kijken we naar leeftijd, dan zitten Nederlanders tot 30 jaar het meest op hun smartphone. Zij behalen gemiddeld 3 uur en 21 minuten aan dagelijkse telefoontijd. Dit is ruim 50 dagen per jaar.



Zelfs op de wc gaat de telefoon mee. Een derde van de Nederlanders zit op de pot met de smartphone in de hand. 65+’ers doen dit het minst, slechts 6%. Deze leeftijdsgroep gebruikt sowieso de smartphone minder dan jongeren.



Millennial heeft haat-liefde verhouding met smartphone



De leeftijdsgroep tot 30 jaar heeft aanzienlijk meer moeite met de smartphone. Niet alleen onderneemt ruim 50% actie om hun smartphone minder te gebruiken, ook heeft 50% behoefte aan minder smartphone in gezelschap van vrienden en familie.



Tegelijkertijd vindt ruim twee derde van deze leeftijdsgroep dat de smartphone een waardevolle toevoeging (69%) is en onmisbaar in het leven (68%). Ook sociaal contact wordt voor de millennial makkelijker gemaakt dankzij de smartphone. Bijna driekwart is het hier mee eens. 30+’ers hechten hier net iets minder waarde aan. Zij maken juist meer gebruik van shopping-apps.