Ministerie pakt achterstallig onderhoud Nederlandse bruggen aan

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft adequaat gereageerd op de constatering van haarscheurtjes in de constructie van de Merwedebrug. Tijdens een TNO-onderzoek is gebleken dat de brug niet sterk genoeg was om een mogelijke verbreding te dragen. Het ministerie heeft direct maatregelen genomen en besloten om het onderzoek en de renovatie groots aan te pakken. De aanbesteding, die door Rijkswaterstaat werd uitgeschreven aan de ingenieursbureaus om de Quick Scan van de vaste stalen bruggen op zich te nemen, is gewonnen door de combinatie Iv-Infra, Movares en ProClass, vanwege hun innovatieve uitwerking. Deze werd met tweemaal een 9 beoordeeld.



De opdracht bestaat uit twee delen; Databedrijf ProClass zal alle benodigde data extraheren uit alle hardcopy en digitale archieven en databases, zoals Meridian. Vervolgens worden alle data door de staalconstructeurs van Iv-Infra en Movares getoetst en ingevoerd in een door TNO ontwikkeld programma. De enorme hoeveelheden archieven worden op meer dan 32 locaties door het hele land ter plekke gescand.



Alle digitale informatie wordt door middel van de ProDocs Engine automatisch verwerkt en de verdere inhoud wordt gevalideerd in een database. Databedrijf ProClass maakt van de technische documentatie Big Data. De ranking van de volledige herberekeningen van de stalen bruggen zal met een Quick Scan tool van TNO bepaald worden.



De vervangings- en renovatieopgave is de ‘grootste in de geschiedenis’. Veel bruggen en viaducten zijn gebouwd in de jaren zestig en zeventig. Het huidige budget is 2,5 miljard euro. Niet alleen de leeftijd van de bouwwerken speelt Rijkswaterstaat parten. Ook de extra verkeersdrukte en zware vrachtwagens zorgen voor een slijtage die sneller gaat dan bij de bouw destijds was voorzien.



Het Rijk heeft bijna 2.900 viaducten in beheer, ruim 1.100 bruggen en 27 tunnels. Tot 2030 staat alleen al in Zuid-Holland de renovatie en vervanging van dertien bruggen, acht tunnels en tien wegen op het programma. Uitgesteld onderhoud loopt op. Rijkswaterstaat had in 2018 voor 353 miljoen euro aan uitgesteld onderhoud aan hoofdwegen in de boeken staan, 414 miljoen aan de hoofdvaarwegen en 106 miljoen euro aan het hoofdwatersysteem.