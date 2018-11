Duizenden kinderen schrijven kerstpost voor eenzame ouderen

-persbericht-



Amersfoort, maandag 12 november 2018 – Bijna 900 scholen hebben zich al aangemeld voor de sympathieke kerstkaartenactie van het Ouderenfonds, PostNL en Kidsweek. Ook dit jaar worden duizenden eenzame ouderen verrast met een handgeschreven, warme kerstgroet van scholieren. Veel ouderen ontvangen namelijk helemaal geen kerstpost en daar wil het Ouderenfonds verandering in brengen. Afgelopen jaar ontvingen 125.000 ouderen een kerstkaart en deden maar liefst 1.300 scholen mee. Dit jaar worden minstens dezelfde aantallen verwacht.



Scholen kunnen zich hier opgeven: https://www.ouderenfonds.nl/campagnes/schoolkerstkaart. Particulieren en bedrijven doet dit via: https://www.ouderenfonds.nl/campagnes/stuur-een-kerstkaart



Schrijftips voor scholieren



Nieuw dit jaar is dat 4 bekende Nederlandse kinderboekenschrijvers inspirerende tips geven aan scholieren. Want: Mirjam Oldenhave, Jozua Douglas, Janneke Schotveld en Manon Sikkel weten wel hoe je een boodschap met impact schrijft! Zoals blijkt uit deze video’s: https://www.youtube.com/watch?v=Pl7F2NB2YBE&list=PLuUGaUN8zNYHXzTft3U7BX5ut5ZAZXAzV



Speciaal lespakket voor leraren



Bij de sympathieke kerstkaartenactie is Kidsweek voor het tweede jaar aangesloten. Daardoor is de populariteit onder basisschoolleerlingen flink gegroeid. Via Kidsweek ontvangt elke deelnemende school een lespakket. Zie: http://www.kidsweekindeklas.nl/?fbclid=IwAR0jK8GhLtkXQxOsFbK_vbpm4HRE-v2wI0-tOYgptww4vwcMa9AJtpStFXg en https://www.lessonup.com/app/view-plan/EDhWALisQdoTy3DL2/kerstkaartenactie



Henrike van Gelder, hoofdredacteur van Kidsweek: 'Hiermee leren de kinderen wat eenzaamheid bij ouderen betekent en dat je, met een klein gebaar iets kunt betekenen voor iemand die zich alleen voelt. Leraren kunnen uitleggen wat eenzaamheid is en wat je eraan kunt doen en schrijven samen met de leerlingen de kerstkaarten.' Resi Becker, directeur Mail NL van PostNL: ‘Wij hebben de kerstkaarten in het lespakket ter beschikking gesteld. En bezorgen deze bij de ouderen. Vorig jaar werden maar liefst 125.000 ouderen verrast met een warme kerstkaart. Hopelijk overtreffen we dit aantal dit jaar.’



Heel Nederland kan een kaart sturen



Het Nationaal Ouderenfonds roept niet alleen basisschoolleerlingen op om een handgeschreven kerskaart naar een oudere te sturen, maar heel Nederland. Wie een eenzame oudere blij wil maken met een kerstkaart kan deze, gefrankeerd en vóór 18 december aan het Ouderenfonds sturen. Zie https://www.ouderenfonds.nl/campagnes/stuur-een-kerstkaart .



'Een bijzonder mooi gebaar’, aldus Corina Gielbert, directeur van het Nationaal Ouderenfonds. ‘We zijn elk jaar weer overdonderd door het aantal reacties. Ook dit jaar verwachten we een stortvloed aan mooie kerstwensen uit alle hoeken van het land om te kunnen delen met ouderen.’



Het Nationaal Ouderenfonds



Het Nationaal Ouderenfonds steunt ouderen in Nederland met concrete diensten en activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de ruim 3.000 stranduitjes, de wandelvoetballers van OldStars, de BoodschappenPlusBus, de Zilverlijn en jaarlijkse kerstdiners voorbeelden. Alle diensten en activiteiten zijn gericht op het stimuleren van sociale contacten en zelfredzaamheid van ouderen om zo eenzaamheid te bestrijden.