Amsterdamse Taxichauffeurs niet geschorst

AMSTERDAM (22 januari 2020) – Taxiorganisaties TAT en Taxistad mogen de gemeentelijke eis om een groep taxichauffeurs keihard te schorsen naast zich neerleggen. In de steeds verder escalerende strijd tussen de taxiorganisaties en wethouder Sharon Dijksma (PvdA) had de gemeente inmiddels 80.000 euro aan dwangsommen opgelegd en al vier rechtszaken gevoerd.



De chauffeurs eisten maandag in kort geding dat de rechter de taxiorganisaties verbiedt om het bevel van de gemeente op te volgen. De rechter oordeelde vandaag dat het belang van de chauffeurs zwaarder weegt dan het belang van de gemeente en heeft daarom de tenuitvoerlegging voorlopig verboden.



De taxiorganisaties weigeren sinds eind 2018 om hun chauffeurs te schorsen voor kleine verkeersovertredingen zoals het gemeentelijk beleid voorschreef. Ruud Lagerwaard, directeur van TAT: “Het gaat hier om verkeersovertredingen zoals het negeren van een stopverbod. Met ingang van 15 juli vorig jaar is het beleid gewijzigd en krijgen taxichauffeurs net als andere weggebruikers een boete van 90 euro. De wethouder eist dat wij een groep chauffeurs die voor 15 juli dergelijke kleine overtredingen hebben begaan, alsnog genadeloos en langdurig te schorsen. Dat zou betekenen dat sommige chauffeurs de komende twee jaar brodeloos worden!”



DENK-raadslid Numan Yilmaz heeft de kwestie vorige week in de gemeenteraad aan de orde gesteld. Plaatsvervangend wethouder Marjolein Moorman (PvdA) volhardde toen nog in haar beleidslijn.



De taxi-organisaties en de gemeente stonden in dit conflict al drie keer eerder voor de rechter. Lagerwaard: ”Mogelijk volgen er nog meer rechtszaken, maar we hopen dat de wethouder dit vonnis aangrijpt om een punt te zetten achter deze zinloze heksenjacht. Dan kunnen we ons eindelijk weer gaan richten op het verbeteren van de kwaliteit van de taximarkt.”



