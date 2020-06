Nieuw platform bevordert Nederlandse productie en verkoop

Het nieuwe platform KoopHetInNederland.nl wil de Nederlandse verkoop en productie bevorderen en hierdoor bijdragen aan de Nederlandse economische groei én aan een duurzame samenleving. Dit platform gaat op dinsdag 9 juni live.



De Nederlandse economie loopt door de coronacrisis zware averij op. De crisis legt de kwetsbaarheid van ons economische systeem bloot. Het Internationaal Monetair Fonds voorspelt dat de open en daardoor kwetsbare Nederlandse economie krimpt met 7,5 procent. Het platform ‘KoopHetInNederland’ wil daar wat aan doen. Het stimuleert Nederlandse bedrijven om hun producten bij andere Nederlandse bedrijven te kopen.



Nederlandse bedrijven met elkaar verbinden



Er wordt in Nederland veel geproduceerd. Er zijn meer dan 100.000 productiebedrijven. Bedrijven die vaak niet bekend zijn bij het grote publiek, zelfs onbekend zijn bij bedrijven die daar de benodigde (half)producten kunnen inkopen. Het platform ‘KoopHetInNederland.nl’ organiseert en verbindt de Nederlandse bedrijven. Het geeft bedrijven de mogelijkheid eenvoudig Nederlandse bedrijven (toeleveranciers en afnemers) te vinden en zelf eenvoudig gevonden te worden. Ook kunnen bedrijven via het platform een aanvraag in Nederland uitzetten voor de fabricage en/of levering van een product. Elk maakbedrijf in Nederland kan via ‘KoopHetInNederland’ gevonden worden.



Groei Nederlandse economie



Het platform draagt bij aan de economische groei van de Nederlandse economie. Het leidt ook tot minder afhankelijkheid van het buitenland. Daarnaast leidt het tot lagere lasten omdat er minder import van producten nodig is en internationale handelstarieven en exportrestricties vermeden worden.



Duurzame economie



Het platform ‘KoopHetInNederland.nl’ draagt ook bij aan een duurzame economie. Doordat Nederlandse bedrijven bij elkaar inkopen vermindert de vervuiling door internationaal transport en daarmee de CO2-uitstoot.