Complete service van het makelaarskantoor

Je staat voor een van de belangrijkste beslissingen in je leven. Een beslissing die je zeker niet elk jaar of zelfs elke tien jaar neemt. Je bent van plan om een huis te kopen of je wilt je oude woning in de verkoop zetten. Dit soort beslissingen hebben grote financiële consequenties. Het is dus zaak om je goed voor te bereiden en daar waar nodig de expertise in te roepen van mensen die gespecialiseerd zijn in de aankoop en verkoop van woonhuizen, appartementen of bedrijfspanden. Een goed makelaarskantoor levert deze expertise. Ben je op de hoogte van de complete service van een makelaarskantoor?



Wat mag je verwachten van een aankoopmakelaar?



Hoe vaak heb je in je leven al een huis gekocht? Weet je waar je op moet letten als je een huis bezichtigt en kun je zelf beoordelen of een vraagprijs marktconform is of dat de verkoper te veel vraagt? Een aankoopmakelaar kan je hierbij helpen. Een aankoopmakelaar heeft een compleet overzicht van alle huizen die te koop staan. Vaak ook van woningen die nog niet op openbare sites terug te vinden zijn. Ben je geïnteresseerd in een bepaalde woning, dan maakt je aankoopmakelaar een afspraak voor bezichtiging. Vanuit zijn expertise kijkt hij met andere ogen naar een huis. Jij bent misschien gericht op de mogelijkheden, je makelaar speurt naar verborgen gebreken, de algehele toestand van het pand en de eventuele verbouwingen die je moet doen. Samen met jou bepaalt hij de hoogte van je bod en kan hij een rol spelen bij de taxatie van je woning en de onderhandelingen. Voor zijn diensten ben je hem courtage verschuldigd, meestal een bepaald percentage van de aankoopprijs.



Wat doet een verkoopmakelaar?



Wil je de best mogelijke prijs voor je oude huis en wil je ook zo snel mogelijk je woning verkopen? Hier kan een goede verkoopmakelaar zijn meerwaarde tonen. Allereerst keurt hij je woning en overlegt met jou over een reële verkoopprijs. Zijn er kleine verbouwingen of reparaties die weliswaar wat kosten, maar de verkoopprijs positief kunnen beïnvloeden, dan zal hij ze voorstellen. Een verkoopmakelaar zorgt voor de promotie van je huis op diverse sites. Ook kan hij een fotograaf regelen die je huis zo aantrekkelijk mogelijk op de gevoelige plaat vastlegt. Hij kan je contactpersoon zijn met potentiële kopers en hun aankoopmakelaars en kan de rondleidingen door je oude huis verzorgen. Komt het tot een verkoop, dan zorgt hij voor het formele en officiële gedeelte, zoals informatie uit het Kadaster. Ook aan je verkoopmakelaar ben je courtage verschuldigd.



Wat is de service van makelaarskantoor Alex van Keulen?



Makelaarskantoor Alex van Keulen is zeer ervaren en kent Almere en omstreken op zijn duimpje. Hij is niet alleen op de hoogte van de reguliere aan- of verkoopprijzen, maar houdt ook rekening met economische ontwikkelingen in de regio Almere en te verwachten bestemmingsplannen die van invloed kunnen zijn op de waarde van je huis. Daarnaast is Alex van Keulen een makelaarskantoor die sterk inzet op maatwerk. Als je bepaalde zaken zelf kunt uitvoeren, kan dat voordelig zijn. Met Alex van Keulen maak je een duidelijk actieplan, die voor jou het voordeligst uitpakt.