Koraal winnaar eerste landelijke VG Hackathon

Van 9 tot en met 13 april organiseerden innovatoren vanuit het netwerk VG-innovators de eerste landelijke hackathon in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Tijdens dit evenement is 4 dagen in teamverband gezocht naar een antwoord op de vraag: Hoe kunnen we mensen met een verstandelijke beperking ook in de toekomst nog beter ondersteunen met behulp van technologie? Koraal was één van de 34 teams die met deze deze uitdagende vraag aan de slag gingen. Vrijdag 13 april moest elk team zijn idee pitchen en werd de winnaar bekend gemaakt. Koraal wint de eerste landelijke VG Hackathon met ZieMij!



Wat is ZieMij en hoe werkt het?



ZieMij is een digitale hulp voor op je smartphone. De tool vertaalt tekst zoals jij dat wil. Dat kan in woord, beeld of geluid. Daarnaast bevat de tool een virtuele helper. Deze helper kan jou helpen bij wat je moet doen en je geruststellen als dat nodig is. Zo weet je wat je kan doen na het lezen van de brief of e-mail. De helper kan ook afspraken direct in jouw agenda plaatsen en herinnert je aan deze afspraak. Je kan ook iemand die je persoonlijk kent via de virtuele helper om hulp vragen. De virtuele helper brengt jouw hiermee in contact.



Een voorbeeld



-Je krijgt bijvoorbeeld een afspraak toegestuurd voor een ziekenhuisbezoek. Met ZieMij



-neemt de helper met jou de brief door in makkelijke taal,



-plant de helper de afspraak in jouw agenda in en



-vraagt hij aan jou of je het fijn vindt als iemand met je meegaat naar het ziekenhuis. Deze



-persoon kan je dan meteen bellen om dit te vragen.



-De helper herinnert jou aan de afspraak.





Organisaties passen hun taal aan



Terwijl je ZieMij gebruikt, verzamelt de tool data over wat je moeilijk vindt en waarom. Deze data worden gestuurd aan organisaties die meedoen en aan de overheid. Via deze data leren zij hun brieven of e-mails aan te passen op de manier waarop jij dat prettig vindt. Ze leren hun taal begrijpelijk te maken. Dat heeft een grote maatschappelijke waarde. Het onzichtbare wordt zichtbaar. Begrijpelijke taal wordt de norm en moeilijke taal de uitzondering.



ZieMij: maakt het onzichtbare zichtbaar



Nederland telt 2,2 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dat zijn ook mensen met een licht verstandelijke beperking. 1 op de 6 mensen vindt taal moeilijk. Daardoor gaan er dingen mis. Mensen komen in de problemen of hebben meer zorg nodig. Dat kost de samenleving per jaar 1 miljard euro. Het VN-verdrag voor de rechten van de mens zegt dat informatie begrijpelijk moet zijn. Zodat iedereen kan meedoen.



-Ik begrijp veel teksten niet maar durf niet toe te geven dat ik het moeilijk vind.



-Ik word soms boos omdat ik de taal niet begrijp.



-Ik doe net alsof ik het begrijp maar snap de brief van de gemeente niet. Ik leg hem weg. Ik vergeet de brief.



-Ik ben heel moe van het al die dure woorden.



-Mensen praten over mij en niet met mij.



-Ik raak steeds meer in de problemen.



-Ik hoor er vaak niet bij.





ZieMij



-ZieMij helpt mij om taal beter te begrijpen: Ik begrijp!



-ZieMij geeft mij een systeem als ik dit nodig heb om mij



-te helpen met moeilijke taal: Ik krijg hulp!



-ZieMij helpt mij om te doen wat van mij gevraagd wordt: Ik doe (mee)!



-ZieMij leert anderen mij te zien: Ik word gezien!





Overige informatie



ZieMij is ontworpen door het Hackathon-team van Koraal. Hierbij is gebruik gemaakt van de LEAN-Start-up methodiek. Aannames uit ons business model zijn gevalideerd. De tool is getest bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Het is mogelijk om deze tool ook bij laaggeletterdheid in te zetten. De testpersonen geven aan de tool prettig te vinden.