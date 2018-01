Winnaars Verkiezing NKC Kampeerauto van het jaar 2018

Camperaars kiezen Pössl, Adria en Carthago



Het Nederlandse camperpubliek heeft modellen van Pössl, Adria en Carthago verkozen tot NKC Kampeerauto van het jaar 2018. Dat is vandaag bekendgemaakt op de Caravana in Leeuwarden.



Stemmen was mogelijk in drie categorieën: buscamper, halfintegraal en integraal. Een buscamper is doorgaans compact, bij een halfintegraal is er een vloeiende overgang tussen cabine en woonruimte, terwijl bij een integraal de cabine en woonruimte één geheel vormen. Dit jaar heeft een vakjury de voorselectie samengesteld voor de verkiezing en het publiek kon via internet en tijdens de Kampeer & Caravan Jaarbeurs zijn stem uitbrengen.



In de categorie buscamper was de Pössl Summit 600 Plus het populairst. De Summit 600 Plus biedt veel bewegingsvrijheid door een afgerond keukenblok, een flexibele tafel en een toiletruimte die middels een draaibare wand gemakkelijk verandert in een doucheruimte. Door de vrije doorkijk naar achteren ontstaat optisch veel ruimte. De Pössl is standaard uitgerust met een 2.0-liter-Euro-6-BlueHDi-dieselmotor van 163 pk.



In de categorie halfintegraal gingen de meeste stemmen naar de Adria Coral 600 SL Axess. Onder het vernieuwde glooiende dak is meer stahoogte en dankzij het skyline-design met twee grote dakramen is er veel daglicht. Een volledig vlakke vloer zorgt voor comfort en een verbeterde ergonomie. De Axess-serie is gebaseerd op het Citroën-chassis, wat bijdraagt aan een vriendelijkere instapprijs.



De Carthago C-Compactline I 138 was de populairste camper in de categorie integraal. Het is een verrassend ruime camper, ondanks de beperkte buitenmaten. De integraal heeft een vlakke vloer met veel bergruimte in de dubbele bodem, veel kastruimte en een garage. De opbouw is met dubbelzijdige alu-wanden en een met GFK versterkt dak en bodemplaat zeer stabiel en goed geïsoleerd, dus wintervast. Met een rijklaargewicht van 2.830 kilogram is er nog voldoende ruimte tot de grens van 3.500 kilogram.



De drie categoriewinnaars worden gepresenteerd op de Caravana. Ze zijn daar nog te zien tot en met dinsdag 23 januari 2018 op het erepodium (3025) achter de NKC-stand (3020).



De NKC, Europa's grootste camperclub, behartigt de belangen van bijna 50 duizend leden. De NKC biedt onder andere verzekeringen, reizen en heeft diverse mediakanalen, waaronder het magazine Kampeerauto. Met het internationale platform Campercontact.com faciliteert NKC ruim 300 duizend Europese camperaars in hun zoektocht naar de ideale overnachtingsplaats. Kijk voor meer informatie op www.nkc.nl.