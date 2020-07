NewFysic helpt bij gevecht tegen COVID-19

Inmiddels is het duidelijk dat er een direct verband bestaat tussen overgewicht en getroffen worden door het COVID-19 virus, vaak als gevolg van onderliggende ziekten.



(zie ook ‘Wetenschappelijke notitie over de relaties tussen COVID-19, metabole ontregeling, weerstand en leefstijlinterventies’ - mei 2020).







NewFysic wil onderdeel zijn van de oplossing!



NewFysic stelt kosteloos plaatsen beschikbaar aan mensen in deze risicogroep die door de crisis niet in staat zijn deel te nemen aan het programma.



De voedingsdeskundigen van NewFysic zullen mensen met overgewicht kosteloos begeleiden naar een gezond BMI. De voorwaarden zijn wel dat de deelnemer zich onder andere aan het voedingsplan houdt en wekelijks langs komt voor een weging.



Marianne Baars, CEO NewFysic:



“Wij weten dat gezond leven een stuk makkelijker is dan je denkt. Mensen met overgewicht vormen een kwetsbare groep. Met de kennis die wij in de afgelopen 18 jaar hebben opgebouwd kan NewFysic deze mensen leren hoe ze gezond kunnen leven en dus gaan we dat doen! Op deze manier willen wij een bijdrage leveren aan de oplossing van een probleem dat ons allemaal raakt”







NewFysic start de actie met de eerste groep deelnemers op 1 augustus 2020.



Kandidaten kunnen zich aanmelden via https://www.newfysic.nl/newfysic-helpt/



Bij de aanmelding zullen zij onder andere gevraagd worden hun motivatie te delen met de deskundigen, een beschrijving te geven van hun afvalverleden en aan te geven waarom zijzelf denken dat last te hebben van overgewicht. Op basis hiervan zal een selectie gemaakt worden door NewFysic.



Over NewFysic:



NewFysic bestaat sinds 2002 en heeft inmiddels meer dan honderdduizend mensen succesvol geholpen met afvallen en met het bereiken van een gezondere levensstijl. Het is een verantwoorde suiker- en vetarme afslankmethode met drie belangrijke pijlers, te weten;



1. persoonlijke begeleiding van een coach



2. een op maat gemaakt voedingsplan



3. eiwit- en vezel supplementen.



NewFysic heeft momenteel 36 vestigingen verspreid over Nederland plus een online coachingsplatform.



Iedereen een gezond gewicht. Dat is de missie van NewFysic. Ja wij zijn een commercieel bedrijf maar dat betekent niet dat wij weg kijken bij een groot maatschappelijk probleem. We willen mensen helpen die een risico lopen met hun gezondheid en die door de crisis niet in staat zijn deel te nemen aan het programma.