Bonami organiseert Games & Computer expositie in Grote Kerk te Zwolle

De zomervakantie staat voor de deur, tijd om eropuit te gaan! Het Bonami SpelComputer Museum organiseert momenteel een gratis te bezoeken expositie in de Grote Kerk van Zwolle genaamd ‘History of Games and Computing’. Bezoekers kunnen tot en met dinsdag 18 augustus 2020 een kijkje komen nemen en proeven van de nostalgie van vroeger. Er staan 16 vitrines opgesteld waarin een variëteit aan bekende computerapparaten en spelmachines tentoongesteld wordt.



Tentoonstelling ‘History of Games and Computing’

De expositie in de Grote Kerk, ook wel Sint-Michaëlskerk genoemd, wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Zwolle en geeft inwoners uit Zwolle en omgeving de mogelijkheid om kennis te maken met het culturele erfgoed van vroeger. Denk aan noemenswaardige spelmachines van Atari, de vooruitstrevende Philips P2000 homecomputer uit 1981 en het vergeten Philips CD-i multimediasysteem. Ook de befaamde NES (Nintendo Entertainment System) en de originele Sony PlayStation ontbreken niet in de collectie.



Bezoekers kunnen van dinsdag tot en met zaterdag terecht, van 11:00 tot 17:00. De toegang is kosteloos en vooraf reserveren is niet nodig. De vitrines zijn ruim uit elkaar geplaatst, waardoor de 1,5 meter afstandsregel geen enkel obstakel vormt. Ook voor mindervaliden is de tentoonstelling toegankelijk. De Grote Kerk is gesitueerd aan de Grote Markt 18 te Zwolle.



Bonami SpelComputer Museum in Zwolle

Op nog geen 5 kilometer afstand van de Grote Kerk is het Bonami SpelComputer Museum gevestigd. Aan de Ossenkamp 4 te Zwolle kunnen bezoekers genieten van een nog veel uitgebreidere collectie. Onlangs werd de expositieruimte nog significant uitgebreid, het ruim 3.250 m2 grootte museum toont de gehele geschiedenis van de spelcomputer en (home)computer.



Het interactieve museum biedt niet alleen de mogelijkheid om alle oude apparaten te aanschouwen, een groot deel van de collectie staat bespeelbaar opgesteld waardoor bezoekers de mogelijkheid hebben om zelf met de apparaten te spelen. Ook is er een ruime arcadehal aanwezig, met meer dan 60 retro arcadekasten die vrij speelbaar staan afgesteld voor publiek.



Door de unieke combinatie van educatie en spel is het SpelComputer Museum een fantastisch uitje voor het hele gezin. Voor een museumbezoek is het vanwege corona helaas noodzakelijk om vooraf een reservering te plaatsen, dit is mogelijk via de website van het Bonami SpelComputer Museum.



Wij heten iedereen graag van harte welkom in de Grote Kerk en/of in het museum zelf.



Website Bonami SpelComputer Museum: https://computermuseum.nl



Reservering plaatsen voor het museum: https://computermuseum.nl/museum-informatie/entree...



Website Academiehuis de Grote Kerk in Zwolle: https://www.academiehuis.nl/