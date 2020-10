PanCompany BV is NLJUG Business Partner

PanCompany heeft zich als Business Partner verbonden aan stichting NLJUG, de Nederlandse Java User Group. Het IT consultancy bedrijf ziet voor zichzelf een rol weg gelegd in het leveren van een bijdrage aan het doel van de stichting om kennis over JAVA onder haar leden te verspreiden.



De NLJUG, de Nederlandse Java User Group is opgericht in 2003. De NLJUG verenigt software ontwikkelaars, architecten, ICT managers, studenten, new media developers en haar businesspartners met algemene interesse in alle aspecten van Java Technology. NLJUG is onder meer betrokken bij de uitgave van JAVA Magazine en de organisatie van leidende evenementen als J-Fall en J-Spring.



“We hebben vakmanschap, en daarmee kennisdeling, hoog in het vaandel staan.”, zegt Marc Vaessen, Managing Director van PanCompany. “Onze aanmelding als Business Partner ligt geheel in lijn met die opvatting. Wij hebben de wil én know-how om actief binnen de JAVA community in kennisdeling te participeren. En ons als JAVA expertisepartner te profileren. Op welk platform kan dat beter dan bij NLJUG, de in onze ogen dominante JAVA gebruikersgroep in Nederland!?”



PanCompany voorziet in de projectmatige behoefte aan expertise en capaciteit van grootzakelijke klanten. Dat doen ze met 65 ervaren IT experts op de vakgebieden software development, test engineering, agile management en data analytics. PanCompany is voor het 2e jaar op rij beloond met het keurmerk ‘Great Place To Work Certified’.



Voor meer informatie over PanCompany BV kunt u terecht op www.pancompany.com of u kunt contact opnemen met Marc Vaessen, PanCompany (info@pancompany.com / 085 0290550).