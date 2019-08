UIT Festival Den Haag zet stad op z'n kop met dans, theater en muziek

UIT Festival Den Haag presenteert van 6-8 september 2019 in een driedaagse marathon de trailer van het culturele seizoen 2019-2020. Het gratis te bezoeken festival is een must voor cultuurliefhebbers van elke leeftijd, met optredens en previews van Kenny B, Tim Akkerman & Dorona Alberti, Karsu en nog heel veel meer. UIT Festival Den Haag is door haar brede programmering hét festival waar je moet zijn om alle kunstvormen, van dans tot muziek en van theater tot beeldende kunst, te ervaren.



Vrijdag 6 september 2019: UIT in de Wijk



Op vrijdag trapt het UIT Festival af met UIT In De Wijk, een avond waarop zeven cultuurankers een eigen programma aanbieden met previews van artiesten die later in het jaar bij hen zullen optreden. En dat zijn niet de minste namen. Zo brengt Nederlands-Marokkaans multitalent Karima El Fillali je met haar dromerige cross-over van traditionele en moderne zang in vervoering in De Nieuwe Regentes, Muzee en Theater De Vaillant. Zanger, songwriter en dichter Max Douw vertelt je diezelfde avond in het Laaktheater, Bibliotheek Nieuw Waldeck en Theater Dakota middels poëtische liedjes hoe hij in het ‘Gekkenhuis’ terecht is gekomen, maar vooral hoe hij er ook weer uit kwam. In Muzee Scheveningen wordt tevens een preview gegeven van Glory Days of Jazz, een project van Michael Varekamp en The Legends waarmee zij een ode brengen aan Louis Armstrong, Miles Davis en andere grote blueszangers. Ook PAARD heeft een complete line-up, van de Belgisch-Congolese rapper Baloji tot dansbare psyrock-band YĪN YĪN tot Black Flower’s Ethiopische jazz en van Indian Askin tot een klassieke 80s-90s-nullies-party. Uiteraard is er nog veel meer te beleven, maar dat UIT Festival Den Haag dit jaar aftrapt met feest, moge duidelijk zijn.



Zaterdag 7 september 2019: UIT Nacht



Op zaterdag nemen we vanaf 20.00 uur we het stokje over van het Embassy Festival en opent urban artiest A Mili de UIT Nacht op het Lange Voorhout. Ook Nana Fofie, de Rotterdamse artiest die onlangs in het voorprogramma van Nicki Minaj stond, en The Cool Quest vind je die avond op het podium van het Lange Voorhout. Korzo biedt een volledig programma met dans en muziek, denk aan Ryan Djojokarso’s voorstelling Libi, een speelse en ontroerende, biografische voorstelling vol humor waarin hij vertrekt vanuit zijn Surinaamse roots en middels dans en muziek antwoord geeft op de vraag ‘Faf a libi?’ (‘Hoe staat het leven?’). Danser Antonin Riche geeft een fascinerende preview van zijn solovoorstelling ‘Here We Live And Now’ en ontdek je met Duda Pavia Company’s Joe 5 buitenaards leven in 2065. In de Nieuwe Kerk vind je niemand minder dan singer-songwriter Michael Prins die zijn oprechte, melancholische liedjes met zijn engelenstem ten gehore brengt. Op deze locatie staat tevens operazangeres Tania Kross die met haar preview van de voorstelling Van Mozart tot Madonna een verrassende reis door de geschiedenis van zeventiende-eeuwse wonderkinderen en hedendaagse popprinsessen maakt. Indrukwekkend, op zijn minst.



Voor wie geïnteresseerd is in cultuur en diversiteit, geven de dames van podcast Dipsaus een authentiek, eigenzinnig tegengeluid in Theater aan het Spui. Op diezelfde locatie brengen de Poëzieboys tijdens Poëziebar XS een uur lang hun poëzie ten gehore; denk beatnik, denk brutaliteit, vergeet wat je dacht te weten over poëzie en luister naar dichters die treden in de voetsporen van Simon Vinkenoog, Jules Deelder en Johnny the Selfkicker. Rock & Roll & Poëzie, dát is wat je krijgt.



Zondag 8 september 2019



De zondag van UIT Festival Den Haag is voor alle leeftijden: zo vind je bijvoorbeeld op het Lange Voorhout een vlammende live-voorstelling van Brandweerman Sam boordevol zang, dans en gewaagde reddingen en vertoont Filmhuis Den Haag de spannende film Dolfje Weerwolfje. In het Atrium ga je terug in de tijd; ter ere van het 444-jarige bestaan van Universiteit Leiden is er een tentoonstelling over Campus Den Haag én vind je de originele en oer-Haagse expositie ‘Ode Aan De Haagse Koffietent’ van documentairefotograaf Milene van Arendonk.



Verder: Tim Akkerman & Dorona Alberti nemen je mee door James Bond-soundtracks op eigen wijze uit te voeren. Percossa, een kwartet van straatartiesten, brengen je drumvuurwerk, humoristisch muziektheater en breekbare acts door ritmisch boksende gastheren, een dampende sambaband, op flessen spelende clowns en dreunende drums tot een verrassend geheel te maken. Filosoof Simone van Saarloos draagt voor uit eigen werk als onderdeel van het Writers Unlimited-programma en Thijs Boontjes Dans- en Showorkest swingt de pan uit met hun muzikale huwelijk tussen volksmuziek, smartlappen, ouderwetse rock ’n’ roll en een immer charmante performance vol overtuiging.



Op het Lange Voorhout vindt ondertussen de Cultuurmarkt plaats met meer dan honderd instellingen die entreekaartjes voor het aankomende seizoen met flinke korting verkopen. Daarbij vind je er zeepkistoptredens, allerlei verschillende workshops – van muziekles tot fotografie en een Silent Disco en opent de voorheen Amerikaanse ambassade het Onze Ambassade Festival. Tevens een unieke kans om verschillende performances te zien in een bijzonder Bauhaus-gebouw.



Ooievaarspas 30 jaar, met Kenny B



Op 8 september kun je op het Ooievaarspasplein tijdens UIT Festival genieten van allerlei muziek-, dans- en theatervoorstellingen. Zin om actief te zijn? Doe mee aan gratis workshops in paviljoen ‘Storky’s Place’ of bezoek de informatiemarkt, waar verschillende aanbieders van de Ooievaarspas presentaties geven. En, wie jarig is trakteert, dus kun je ook nog eens mooie prijzen winnen tijdens het Rad van Fortuin. Om het feest compleet te maken zal Kenny B het podium op klimmen en iedereen vermaken met zijn dansbare, vrolijke hits. Kortom: het wordt één groot feest!



Dit is nog maar een greep uit het feestelijke, diverse en kleurrijke aanbod van het UIT Festival 2019.







UIT Festival Den Haag: De trailer van jouw cultuurseizoen



Vrijdagavond 6 september 2019 | v.a. 17.00 Uur: UIT In De Wijk en PAARD Van Stal



Zaterdag 7 september 2019 | v.a. 20.00 uur: UIT Nacht Lange Voorhout & Previews in verschillende culturele instellingen



Zondag 8 september 2019 | 12.00 - 18.00 uur: Lange Voorhout – Cultuurmarkt & 5 podia & Ooievaarspas 30 Jaar & Culturele Instellingen



Lange Voorhout, Culturele Instellingen, Den Haag | Gratis