Haarlemse kerstboom schijnt licht over Syrische kind vluchtelingen

De traditionele kerstboom op de Grote Markt zal zijn lichtjes laten schijnen over Syrische kinderen in Haarlem en Syrië. De spar wordt jaarlijks voorzien van 10.000 lichtjes. Burgers en ondernemers worden opgeroepen om de lampjes in de kerstboom op de Grote Markt te adopteren voor € 5 per stuk. Dit geld wordt ingezameld en besteed om kind vluchtelingen in Haarlem via Stem in de Stad en hun lotgenootjes in Syrië via SOS kinderdorpen te ondersteunen. Zo zijn de lampjes van een veel grotere waarde dan alleen het verhogen van de sfeer en zullen zij ook symbolisch hun licht verspreiden.



Aanmelden kan via de website www.haarlemgeeftlicht.nl. De actie is een initiatief van Sterrengala Haarlem, Stem in de Stad, SOS Kinderdorpen en de gemeente Haarlem en wordt ondersteund door Haarlem Marketing en Stichting Haarlem Lichtstad. Op donderdag 6 december worden de lichtjes in de kerstboom op de Grote Markt officieel ontstoken.