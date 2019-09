5 oktober 2019: NVM Open Huizen Dag

Naar schatting zo’n 9500 woningen doen zaterdag 5 oktober mee aan de NVM Open Huizen Dag. Voor de verkopers van deze woningen is dit een uitgelezen kans om hun woning te presenteren aan potentiële kopers. En voor woningzoekenden is de NVM Open Huizen Dag het ideale moment om meerdere huizen op één dag te bezoeken en zo tot de beste keuze te komen.



Mensen die geïnteresseerd zijn in een andere woning, kunnen tussen 11.00 en 15.00 bij de deelnemende woningen terecht. Op Funda.nl staat het overzicht van alle deelnemende huizen. Ongeveer een kwart van alle te koop staande huizen doet mee aan de NVM Open Huizen Dag.