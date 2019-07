Eerste scholen starten met afstandsonderwijs tegen lerarentekort

Schoolleiders onder druk

Terwijl jij lekker bezig bent met voorbereidingen van je vakantie, hebben schoolleiders in het voortgezet onderwijs deze weken slapeloze nachten om de formatie van het komende jaar rond te krijgen. *Het is onmogelijk dat ze hier allemaal in slagen, want het voortgezet onderwijs kampt momenteel met een structureel tekort van ca. 600 FTE. Het ziet er bovendien niet best uit want “In 2022 wordt een tekort verwacht van 700 fte, oplopend tot een tekort van 1.200 fte in 2027.”



* Bron: Rijksoverheid



Afstandsonderwijs als oplossing

Dieter Möckelmann en Hans Hoornstra zijn geen vreemden in het onderwijs. Gezamenlijk hebben ze bijna 40 jaar ervaring in de sector. Ze hebben een passie voor de impact van technologie op onderwijs. De ondernemers stellen dat er eigenlijk geen tekort is aan leraren. “Ze wonen alleen niet in het postcodegebied van de scholen met het tekort”. Vandaar dat zij het bedrijf Like2Teach oprichtten.



Hoornstra: “Zolang iedereen probeert om het probleem om te lossen door een leraar fysiek voor de klas te toveren, zijn we overgeleverd aan cowboys die scholen tegen elkaar uitspelen op de uitzendmarkt. Want wanneer er een leraar naar school A gaat, dan vertrekt hij of zij bij school B. Met de inzet van moderne ICT kunnen we het potentieel van leraren benutten die buiten het postcodegebied van een school wonen. Je gaat ineens in een veel ruimer gebied vraag en aanbod bij elkaar brengen. We hebben nu al natuurkundeleraren uit Groningen en Friesland, die zich melden. Op afstand kunnen die prima ingezet worden in de Randstad.”



Niet overal is er een nijpend tekort aan leraren. En er zijn tal van leraren die wel een fulltime aanstelling zouden willen, maar deze niet hebben. “Voor ons maakt het niet uit waar de leraar woont of het nou Almere, Ameland of de Antillen is. Zolang de docent maar gekwalificeerd is.” Like2Teach wil de uren dat een leraar wel zou willen lesgeven, maar dit nu niet kan (bijvoorbeeld door reistijd), benutten. “We richten ons in eerste instantie op de zogenoemde tekortvakken: Duits, Frans, Wiskunde, Scheikunde en Natuurkunde. Aan de interesse vanuit de scholen geen gebrek. Het nu voor ons zaak om de leraren te interesseren. Vandaar dat we nu naar buiten treden. We zoeken gekwalificeerde leraren.”



Da Vinci College Lammenschans start project met afstandsonderwijs

Het klinkt als een wild plan, maar Like2Teach is al bezig de eerste scholen aan te sluiten. Een van de ondernemende scholen die de uitdaging met digitale technologie aangaat is Da Vinci College Lammenschans. Adjunct-directeur Albert-Jan Vonk: “Vooralsnog weten we elk jaar de formatie rond te krijgen, maar dat is niet altijd eenvoudig. Voor enkele vakken is er inmiddels een fors tekort aan goede leraren en met name kleine vacatures zijn daardoor lastig te vervullen. Like2Teach is voor ons een unieke kans om met behulp van moderne technologie goed onderwijs te kunnen verzorgen. Daarbij verwachten we rijke bijvangst voor de organisatie omdat we worden uitgedaagd om onze processen te digitaliseren. Zo zullen bijvoorbeeld ook sectievergaderingen anders verlopen wanneer een van de docenten niet ‘live’ aanwezig is. Voor onze leerlingen zien we naast het behoud van een kwalitatief goed onderwijsaanbod ook aanvullende kansen. We zien deze manier van leren als een mooie voorbereiding op de beroepspraktijk van vandaag en morgen. Met deze manier van onderwijs leren leerlingen om 21e-eeuwse vaardigheden in te zetten en te ontwikkelen die hen helpen als burger en werknemer in de maatschappij van vandaag en morgen.”



Möckelmann: “De meeste scholen zijn net als het Da Vinci College in Nederland hebben inmiddels hun ICT infrastructuur prima op orde. De afgelopen jaren werd fors geïnvesteerd in internetaansluitingen, wifi, computers en digitale schoolborden. Zonder het te weten, is vrijwel iedere school klaar om aangesloten te worden op het afstandsonderwijs van Like2Teach: ze hebben alles al in huis. Behalve de leraar. Maar daar zijn wij dan weer voor.”



Aan afstandsonderwijs zitten wel haken en ogen. Want hoe ga je om met orde? Wat te doen met toetsen en nakijken? Hoe begeleidt een leraar het groepsproces? Hoe sluit het aan bij de onderwijskundige visie? Het implementeren van afstandsonderwijs vergt goede voorbereiding en begeleiding van docent, sectie en school. Like2Teach heeft over al deze vragen nagedacht en een oplossing.



Meer weten? http://www.like2teach.nl/