Arcona Property Fund N.V. genoteerd op Praagse Beurs

Arcona Property Fund N.V. eerste notering in het UCITS en AIF sub-segment.



Arcona Property Fund N.V. is vanaf vandaag genoteerd op de Collective Investment Securities markt van de Prague Stock Exchange (Burza cenných papírů Praha, the “PSE”). Het is de eerste notering in de UCITS en het AIF sub-segment, dat ontworpen is voor aandelen in fondsen die beschikbaar zijn voor zowel particuliere beleggers en als gekwalificeerde beleggers.



Als allereerste fonds met aandelen genoteerd in dit sub-segment van de markt, beschouwt Arcona dit als een baanbrekende transactie die een precedent zou kunnen vormen voor vergelijkbare fondsen die hun zichtbaarheid en liquiditeit via de PSE willen vergroten. Het is ook de eerste keer dat een aanbieder zowel aandelen op de beurs van Amsterdam als de beurs van Praag heeft genoteerd.



"Dit is een innovatieve transactie", zegt Guy Barker, Managing Director van Arcona Capital Fund Management B.V. (de manager van het Fonds). "Het zal onze huidige beleggers in staat stellen om aandelen Arcona Property Fund in zowel Praag als Amsterdam te verhandelen, waardoor de liquiditeit van de aandelen en onze opties voor het aantrekken van kapitaal voor toekomstige groei worden vergroot. Te zijner tijd zullen particuliere beleggers, onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties, ook in staat zijn om hun aandelen in Praag te verhandelen, wat een interessant alternatief biedt voor toegang tot de regionale vastgoedmarkt. Het fonds biedt een aantrekkelijke combinatie van liquiditeit en dividend binnen een gereguleerd kader."



Arcona Property Fund N.V. gelanceerd in 2003 en genoteerd aan Euronext Amsterdam, biedt het toegang tot de vastgoedmarkten van de dynamische economieën van Centraal-Europa. Gericht op hoog renderende regionale kantoor- en winkelbeleggingen, bestaat de gediversifieerde portefeuille momenteel uit 4 objecten in Tsjechië, 8 in Slowakije en 12 in Polen, met een totaal volume van ongeveer € 96,8 miljoen. Het fonds beoogt een uitbreiding naar € 500 miljoen binnen 3 jaar.