Onderwijsmuseum boegbeeld Open Monumentendagen Dordrecht

Op zaterdag 12 en zondag 13 september vinden de Open Monumentendagen plaats. Het thema dit jaar is ‘Leermonument’ en dat betekent een glansrol voor het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Het museum is op 12 en 13 september gratis te bezoeken. In verband met de coronaregelgeving dienen bezoekers daarvoor een gratis ticket te reserveren via www.onderwijsmuseum.nl



Eigenzinnige architect



Het Nationaal Onderwijsmuseum beschikt sinds 2015 over een prachtige locatie: het zorgvuldig gerestaureerde gebouw De Holland. Het werd in 1939 ontworpen door de eigenzinnige architect Sybold van Ravesteyn (1889 – 1983). Sinds 2015 is De Holland, na een forse restauratie, weer in volle glorie te bewonderen. Als het ultieme ‘Leermonument’ is het Onderwijsmuseum dit jaar het gezicht van de Open Monumentendagen in Dordrecht.



Bijzondere geschiedenis



Op 12 en 13 september is het museum gratis toegankelijk voor bezoekers. Op zowel zaterdag als zondag zijn er tussen 11.00 en 16.00 uur museumdocenten aanwezig om uitleg te geven over de architect en de bijzondere geschiedenis van het gebouw. Jonge bezoekers krijgen een monumentenkijker waarmee ze leren op een andere manier naar het monument te kijken.



Bezoek ook onze tentoonstellingen



In dit prachtige pand kunt u zowel de vaste collectie bezichtigen, als onze twee tijdelijke tentoonstellingen, ‘Stap in de wereld van De Bosatlas’ en ‘Nazipropaganda voor de jeugd, 1933-1945’. Het Nationaal Onderwijsmuseum kan ook digitaal 'bezocht' worden door het beluisteren van een serie podcasts en de app ‘Dordrecht5D’. In de podcast ‘Leermonument in Dordrecht’ vertelt Stefan Vogels, educator van het Onderwijsmuseum, over het gebouw De Holland en de tentoonstelling ‘Nazipropaganda voor de jeugd’. Beluister zijn verhaal vanaf 11 september via SoundCloud (zonder inloggen), Spotify en iTunes.