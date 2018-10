Hedy d’Ancona reikt tijdens DDW de prijzen van BinnenhofInsideOut uit

Hedy d’Ancona reikt tijdens DDW, de prijzen van de design contest BinnenhofInsideOut uit.



Oud-Minister en juryvoorzitter Hedy d’Ancona zal a.s. zaterdag 20 oktober, tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven de prijzen uitreiken aan de winnaars van de design contest BinnenhofInsideOut. De opdracht van de wedstrijd luidde, maak een creatieve concept dat zich richt op een aantrekkelijke Haagse binnenstad gedurende de periode van 5 jaar tijdens de renovatie van het Binnenhof. ‘Hoe zorg je ervoor dat er in die periode vanaf 2020 niet minder, maar juist meer bezoekers naar Den Haag komen’.



De BinnenhofInsideOut wedstrijd, is een initiatief van FaberExposize.



De prijsuitreiking vindt plaats op het Entresol van het Klokgebouw (Hal 4) op Strijp S, in Eindhoven



Aanvang 16.00 uur



De ontwerpen van alle genomineerden zijn te bezichtigen van 20 t/m 28 oktober in het Klokgebouw(Hal 4) op Strijp S, in Eindhoven.



Voor meer info zie http://www.binnenhofinsideout.nl/