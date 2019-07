Nederland geeft nieuwe noodhulp aan Syrië Drie miljoen burgers leven door oplaaiend geweld in Idlib en Aleppo onder constante dreiging van geweld CARE Nederland, Stichting Vluchteling en World Vision gaan binnen het samenwerkingsverband van de Dutch Relief Aliance (DRA) noodhulp bieden in de regio’s Idlib en Aleppo in het noordwesten van Syrië. Drie miljoen burgers, waaronder één miljoen kinderen, worden geconfronteerd met steeds verder oplaaiend geweld en gewapende conflicten en hebben dringend behoefte aan bescherming. Er is een nijpend tekort aan eerste levensbehoeften zoals voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt via de DRA per direct een extra budget van drie miljoen euro beschikbaar voor noodhulp in Syrië. De enorme toestroom van ontheemden uit andere delen van Syrië die sinds het begin van de oorlog in 2015 gaande is, heeft de omvang van de bevolking in Idlib verdubbeld. De inwoners kunnen inmiddels nergens meer naar toe vluchten. Door de recent geïntensiveerde gevechten zijn huizen, ziekenhuizen, scholen en markten verwoest. CARE Nederland, Stichting Vluchteling en World Vision gaan onder meer werken aan hygiëne, sanitatie en gezondheidzorg en bieden bescherming. Met name meisjes en vrouwen zijn extra kwetsbaar voor uitbuiting en sexueel geweld. De organisaties brengen elk hun eigen specifieke expertise in en vullen elkaar aan waar nodig. Er wordt nauw samengewerkt met lokale organisaties. CARE Nederland coördineert de werkzaamheden. Naar verwachting zulen er ruim 100.000 mensen geholpen worden binnen een periode van maximaal 6 maanden.

Dutch Relief Alliance



De Dutch Relief Alliance (DRA) biedt noodhulp in humanitaire crises. Het is een samenwerkingsverband tussen 16 Nederlandse noodhulporganisaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.



De volgende noodhulporganisaties werken samen in de DRA:



CARE Nederland, Cordaid, Dorcas, ICCO & Kerk in actie, Oxfam Novib, Plan Nederland, Red een Kind, Save the Children, SOS Kinderdorpen, Stichting Vluchteling, Tear, Terre des Hommes, War Child, War Trauma Foundation, World Vision en ZOA.



CARE Nederland



CARE Nederland maakt deel uit van CARE, een toonaangevende humanitaire organisatie die actief is in 90 landen wereldwijd. CARE helpt kwetsbare gemeenschappen weerbaar te maken tegen onder meer natuurrampen en gewelddadige conflicten. CARE voorziet in noodzakelijke levensbehoeften en draagt bij aan slimme en duurzame oplossingen door uit te gaan van de kracht van mensen zelf. CARE heeft hierbij speciale aandacht voor gelijke behandeling en in dat verband in het bijzonder voor de achterstandspositie van vrouwen en meisjes.



Stichting Vluchteling



Stichting Vluchteling biedt noodhulp in ’s werelds meest actuele en grootste humanitaire crises. Soms bieden we levensreddende noodhulp in acute noodsituaties, andere keren helpen we in langdurige crises of bij de wereldopbouw. Maar altijd maken we het verschil in het leven van vluchtelingen en ontheemden.



In een wereld die almaar complexer, chaotischer en individualistischer wordt, maken we ons sterk voor een menswaardig bestaan voor mensen die moeten vluchten voor oorlog, geweld, armoede, en onderdrukking. Samen met lokale en internationale partners slaan we de handen in elkaar, zijn we snel ter plekke, en kunnen we meer mensen helpen, en betere hulp verlenen.



Ook geven we vluchtelingen en ontheemden een stem door ons uit te spreken voor hun belangen, en we stellen misstanden aan de kaak. Daarnaast geven we eerlijke voorlichting aan het Nederlandse publiek, en zijn we transparant over onze bestedingen en resultaten.



Stichting Vluchteling organiseert elk jaar de populaire Nacht van de Vluchteling. Dit jaar deed er een recordaantal van 5676 deelnemers mee die samen ruim 1.5 miljoen EUR verzamelden. In 2018 hebben we 884,808 vluchtelingen en ontheemden levensreddende noodhulp gegeven in 28 landen, en onze aanhang groeide met bijna 10 procent naar 218,000 donateurs.



www.vluchteling.nl







Worldvision



World Vision Nederland is één van de grootste particuliere humanitaire organisaties ter wereld en actief in 95 landen. World Vision is een christelijke organisatie en wil de meest kwetsbare kinderen wereldwijd helpen door ze te voorzien van schoon water, goed voedsel, medische zorg, scholing en een veilige leefomgeving. World Vision Nederland heeft eigen programma’s en werft inkomsten in de particuliere markt en bij overheden & instellingen.



