Studenten helpen scholieren slagen

Drie weken geen school. Dat voelt voor sommige leerlingen als vakantie, terwijl het voor anderen stress oplevert. één ding is zeker: we vragen de komende weken veel zelfstandigheid van leerlingen. Het spontaan opgerichte initiatief Studenten helpen scholieren kan examenleerlingen helpen.



Sander Bos besloot om zijn jongere zusje te gaan helpen met de voorbereiding van haar eindexamen. Hij bedacht zich dat er veel meer scholieren zijn die juist nu baat zouden hebben bij een grotere broer of zus die hen helpt. Helaas heeft niet iedereen die luxe. Daarom besloot Sander om een platform te ontwerpen waar studenten gekoppeld worden aan scholieren om hen te helpen met de uitdagingen waar ze voor staan.



Samen met Jaap Koelewijn en Herman van den Berg werkte hij het concept uit en al snel werd 'Studentenhelpenscholieren.nl' vastgelegd. 'Daarna is het in een stroomversnelling gekomen toen Helpr.ai, Examenbundel.nl (ThiemeMeulenhoff) en Remind Learning erbij betrokken raakten', aldus Sander Bos. 'Het is mooi om te zien dat studenten bereid zijn om scholieren te helpen! Inmiddels hebben studenten voor meer dan 2.500 uur aan beschikbaarheid opgegeven en staat alles klaar om deze studenten te matchen met scholieren die bijles of studiebegeleiding zoeken.'



Non-profit platform



Juist omdat veel scholieren de hulp heel hard nodig hebben en studenten graag willen bijdragen, kozen Sander, Jaap en Herman ervoor om het platform non-profit te maken. 'In deze tijd moeten we juist goed voor elkaar zorgen. Het zou zonde zijn als het zou zorgen voor meer verschillen tussen arm en rijk'. In principe is de hulp dus kosteloos voor scholieren. Op het platform kun je wel kiezen om een kleine onkostenvergoeding te betalen wanneer je die mogelijkheid hebt.



Studenten die willen helpen of leerlingen in het VO die hulp nodig hebben kunnen naar https://studentenhelpenscholieren.nl



Help ons verhaal te vertellen en leerlingen en studenten bij elkaar te brengen!