Gevangenis Monologen brengt gloednieuwe verhalen in 25 voorstellingen

Amsterdam, 7 februari 2019 - Wegens groot succes keert de muziektheatervoorstelling Gevangenis Monologen terug met een gloednieuwe editie en vele unieke extra’s. In mei en juni brengt Ideefix Studio’s 25 immersieve theatervoorstellingen achter slot en grendel met Mingus Dagelet, Hamda Belgaroui en Birgit Schuurman in de cast. De makers hebben gekozen om alle voorstellingen in de Bijlmerbajes te laten plaatsvinden vanwege de aangekondigde sloop en het feit dat het hoofdpersonage vast heeft gezeten in de beruchte gevangenis. De voorstelling zal ondersteund worden door een expositie over het gevangeniswezen en met exclusieve nabeschouwingen kunnen bezoekers dit jaar kennismaken met de echte mensen achter de verhalen. Christine Otten en Herman Koch die verantwoordelijk zijn voor het scenario, trokken in 2017 al volle zalen in leegstaande gevangenissen en brengen Nederland dit jaar nieuwe verhalen achter slot en grendel.



In Gevangenis Monologen 2 staat het waargebeurde verhaal van Jack centraal. Een roofoverval met een catastrofale afloop ontspoort het leven van Jacqueline (Birgit Schuurman) en Jack (Mingus Dagelet). We keren in de Gevangenis Monologen 2 samen met Jack terug naar de Bijlmerbajes, de plek waar hij lange tijd vast zat om zijn verhaal en dat van zijn slachtoffers en familie te vertellen.



De voorstelling slaat een brug tussen gedetineerden en de wereld buiten de gevangenis. Het publiek kruipt zowel in de omgeving als in de huid van een gevangene en biedt daardoor een diepgaand inzicht in mensen, die vanwege hun misdaad, niet meer deelnemen aan de maatschappij. Gevangenis Monologen was in 2017 met 25 uitverkochte voorstellingen (waaronder in de Bijlmerbajes) in vier verschillende steden een groot succes. Genoemd werden originaliteit, sterk acteerwerk en emoties in de landelijke pers en media. Daarom heeft Ideefix besloten een vervolg te geven: Gevangenis Monologen 2.



De Gevangenis Monologen 2 focust in deze voorstelling niet alleen op de gebeurtenissen en omstandigheden die leiden tot het misdrijf van Jack, maar ook op het leven na detentie: lukt het Jack om succesvol te re-integreren in de samenleving waar wij allemaal deel van uitmaken?



“Een gevangenis is een uitvergroting van mensen, een kleine versie van de maatschappij.” zegt Christine Otten, bedenker en artistiek leider van het project. De Gevangenis Monologen 2 wil dit beeld overbrengen en het publiek doen nadenken over wat wij als samenleving doen wanneer we iemand besluiten vast te zetten. Dat ook deze wereld niet zwart wit is, maar complexer en genuanceerder dan de meeste mensen denken.



Van producent Daniel Krikke (Ideefix Studio’s), script Herman Koch en Christine Otten, regie Kasper Kapteijn, met Mingus Dagelet, Birgit Schuurman en Hamda Belgaroui.



De pers over de Gevangenis Monologen 1:



“Toch aan het denken gezet over zwaarder straffen, dankzij ‘Gevangenis Monologen’.”- Cultuurpers



“IJzersterke acteurs in de bajes”- Theaterkrant



“Stress, agressie en het vaderschap, herkenbare onderwerpen in de voorstelling de gevangenis monologen” - Het Parool