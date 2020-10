Zorgorganisaties in Kennemerland geven startsein voor het halen van de griepprik

De bestuurders van het Spaarne Gasthuis, Kennemerhart, Sint Jacob, ViVa! Zorggroep, Zorgbalans, Zorggroep Reinalda en De ZorgSpecialist hebben binnen hun organisaties het startsein gegeven voor het halen van de griepprik in de regio Kennemerland. Hiermee hopen zij een voorbeeld te zijn voor alle collega’s in deze zorgorganisaties en de griepvaccinatiegraad in de regio te verhogen. De Gezondheidsraad adviseert al sinds 2007 niet alleen cliënten, maar ook zorgmedewerkers te vaccineren. Het najaar is weer aangebroken en daarmee ook de periode van de griepvirussen. In dit virusseizoen is het extra belangrijk dat zorgmedewerkers zich laten inenten. De belastbaarheid van de medewerkers in ziekenhuizen en de ouderenzorg is tijdens de eerste COVID-19 golf, die nog vers achter ons ligt, al flink op de proef gesteld. Elk geval van uitval door griep dient daarom voorkomen te worden. En mocht een zorgmedewerker griepklachten krijgen, dan levert het extra (in)spanning op omdat hij of zij niet weet of het om COVID-19 of het griepvirus gaat. Gratis prik voor alle medewerkers Zorgmedewerkers komen tijdens hun werkzaamheden dagelijks in contact met kwetsbare cliënten en kunnen onbedoeld virussen makkelijk aan hen overdragen. Door hun kwetsbare gezondheid lopen cliënten een hoog risico op griep en de daarbij horende complicaties. Zo lopen mensen met diabetes, long- of hartziekten of een algehele verslechterde weerstand een groter risico op het krijgen van een longontsteking en in het ergste geval kunnen zij zelfs mede aan de gevolgen van griep overlijden. Daarom roepen de bestuurders alle zorgmedewerkers op zich te beschermen tegen het griepvirus: voor zichzelf en voor hun cliënten en bieden zij in oktober en november op hun verschillende zorglocaties een gratis griepvaccinatie aan hun medewerkers aan. De jaarlijkse griepvaccinatie beschermt tegen de meeste griepvirussen. Elk jaar heersen er andere virusvarianten en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert elk jaar opnieuw over de samenstelling van de griepprik. Het is dus nodig jaarlijks een nieuwe vaccinatie te halen. Om cliënten in zorginstellingen goed te beschermen is het niet voldoende alleen hen te vaccineren. Bij ouderen biedt de vaccinatie vaak minder goede bescherming als gevolg van de hogere leeftijd. Ook kan het griepvirus overgedragen worden aan hen door iemand die zelf geen klachten heeft (Bron: GGD). Tamara Pieterse, bestuurder Zorgbalans: ‘Uiteraard verplichten wij niemand om de griepprik te halen, maar ik ben er sterk voorstander van dat medewerkers in de zorg zich laten vaccineren. Misschien in 2020 nog wel meer dan voorgaande jaren, nu we ook met de dreiging van COVID-19 te maken hebben. Daarom wijzen wij alle zorgmedewerkers op het belang van de griepvaccinatie: niet alleen voor jezelf maar vooral voor onze cliënten.‘ Gezamenlijk risico verkleinen Mensen die een griepprik krijgen, beschermen niet alleen zichzelf, hun cliënten en collega’s, maar ook hun familieleden. Zeker wanneer zij jonge kinderen hebben of iemand in de familie die tot de risicogroep behoort. Met het halen van de griepprik is niet geheel uitgesloten dat iemand ziek wordt. Wel is aangetoond dat de kans om griep te krijgen wordt verkleind. Ook verloopt de griep milder en is de kans op complicaties, zoals een longontsteking, kleiner. Door gezamenlijk alle zorgmedewerkers op te roepen de griepprik te halen, onder andere met promotiemateriaal zoals filmpjes en een leuk opgetuigde prikkar, hopen de zorgorganisaties uit de regio Kennemerland de vaccinatiegraad onder hun medewerkers flink te verhogen. Audrey van Schaik, bestuurder Kennemerhart: ‘De veiligheid van onze cliënten en zorgmedewerkers gaat boven alles. Daarom stellen wij de griepprik gratis beschikbaar aan alle medewerkers en vrijwilligers van Kennemerhart ter bescherming van henzelf en daardoor ook van onze cliënten. Het is fijn dat de regionale zorgorganisaties elkaar hierin vinden en dat we samen proberen de griep buiten de deuren van onze zorgorganisaties te houden.’

