BUKU maakt studeren betaalbaar in Afrika

Door Covid-19 thuiszittende studenten uit Malawi kunnen de draad van hun studie weer oppakken dankzij een initiatief van het Groningse platform BUKU (buku.io/nl/). Voor een miniem bedrag hebben ze toegang tot 10.000+ digitale studieboeken.



Het initiatief werd vrijdag 7 augustus jl. gepresenteerd in Malawi. De minister van Onderwijs was hierbij aanwezig, hetgeen het belang benadrukt van BUKU’s actie. De stap werd vastgelegd in een overeenkomst tussen Telecom Network Malawi en BUKU.



Deze partijen maken het samen mogelijk voor studenten in Malawi, om voor een vast laag maandbedrag, meer dan 10.000 studieboeken te gebruiken. Allemaal boeken van grote internationale uitgevers zoals Cambridge University Press, KoganPage, Thieme, de Gruyter en vele anderen.



Papieren studieboeken zijn niet te betalen voor individuele studenten. Met ouders die in Malawi gemiddeld 100 euro per maand (!) verdienen, is het voor studenten onmogelijk studieboeken van 25 tot soms 200 euro per stuk aan te schaffen. Een abonnement van 1,50 euro per maand is wel op te brengen. Hoewel een device waarop de digitale boeken kunnen worden gelezen soms ook nog een struikelblok is, beschikken de meeste studenten wel over zo’n apparaat.



Studenten, ook in Malawi, zitten door Covid-19 thuis en zijn niet welkom op de universiteit of in de bibliotheek. De oplossing van TNM en BUKU is voor velen een uitkomst: een betaalbare databundel en toegang tot alle studieboeken thuis. Zodat studeren en lesgeven op afstand door kan gaan.



Jeff van der Laan (founder, co-owner en CFO van BUKU): “Malawi is het begin. Wij zijn er trots op met ons platform bij te kunnen dragen aan volwaardig en betaalbaar studeren. We zijn ook bezig met Namibië, Kenia en Sierra Leone. Ons platform voorziet in veel landen in een grote behoefte, omdat papieren studieboeken vrijwel altijd onbetaalbaar zijn. Studenten krijgen via BUKU onbeperkt toegang tot goede studieboeken, universiteiten kunnen les blijven geven en uitgevers krijgen een vergoeding voor het gebruik van hun materiaal. In de huidige situatie zijn veel studenten genoodzaakt met (illegale) kopieën te werken. Kortom: iedereen wint!’’



Over BUKU



BUKU is een digitaal platform voor studieboeken uit Groningen, dat in 2016 is gestart. BUKU is actief in Nederland, Suriname, op de ABC-eilanden, maar ook in Afrika. BUKU maakt goede studieboeken op een betaalbare en gebruiksvriendelijke manier bereikbaar voor iedereen, uiteindelijk wereldwijd. Ook in Nederland werken vanaf september minimaal drie opleidingsinstituten met BUKU: NOVI Hogeschool en Hogeschool Tio in Utrecht en de Johan Cruyff Academie in Groningen.