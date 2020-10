Nijhof-Wassink neemt activiteiten Thuysbaert over

Met ingang van 1 oktober jl. heeft Nijhof-Wassink België de activiteiten overgenomen van het transportbedrijf Thuysbaert uit Sinaai (België). Thuysbaert is specialist in het gecompartimenteerde ADR bulktransport voor veevoeders en sluit perfect aan op de huidige werkzaamheden binnen de divisie Feed Logistics bij Nijhof-Wassink.



Nijhof-Wassink versterkt haar positie in het veevoedertransport hiermee nog meer na de recente overname van Ecotrans, welke ook een deel ADR gecompartimenteerde voertuigen heeft.



“Op deze manier kunnen we onze klanten, naast het reguliere bulk- en zakgoed transport, een nog breder dienstenpakket en een uitgebreidere service aanbieden. We vervoeren reguliere bulkproducten, ADR producten en zakgoed voor de veevoeder- en kunstmestindustrie binnen Europa. Hierdoor kunnen we nog meer flexibiliteit, service en efficiency bieden. Deze overname past dan ook binnen onze ambitie om onze toonaangevende rol in het mengvoedertransport uit te breiden.” Aldus Martin Schoemaker, Managing Director Feed Logistics Nijhof-Wassink.



De huidige directie van Thuysbaert blijft tot 1 januari 2021 aan het bedrijf verbonden, vanaf dan zal het gefuseerd zijn met Nijhof-Wassink België.