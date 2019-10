CIRCUS IN DE ZORG DANKT 70.000ste BEZOEKER

Een bijzondere mijlpaal voor Circus in de Zorg. Op het Anton de Komplein in Amsterdam werd de 70.000 ste bezoeker in het zonnetje gezet. Het afgelopen seizoen bezocht dit speciale circus honderdtwintig zorginstellingen door het hele land.



In Amsterdam genoten de bewoners van zorginstelling Cordaan vandaag van het circus. Uit handen van Gouden Dagen-directeur Liesbeth Gaasbeek kreeg mevrouw Klijssen, de 70.000e bezoekster, naast felicitaties en bloemen ook een uitnodiging voor het kerstconcert in het Concertgebouw Amsterdam.



Volgens producent Alex Sijm is het Circus in de Zorg project een doorslaand succes omdat het gehele circus naar de ouderen toekomt in plaats van andersom. ,,Alleen al dit jaar hebben wij op acht verschillende locaties voorstellingen gegeven in Amsterdam. Dit betekent dat ruim 4.800 Amsterdammers van het circus hebben kunnen genieten.” Toch vinden de voorstellingen niet alleen plaats in de hoofdstad. ,,Wij reizen het hele land door. Van Groningen naar Maastricht.”



Gouden Dagen-directeur Liesbeth Gaasbeek roemt vooral de persoonlijke benadering, de verzorgde kostuums en de interactie. De speciaal geselecteerde artiesten spelen in op de doelgroep met muziek, humor en sfeer. ,,Vele ouderen gaan zelden nog naar een evenement buiten de deur. Met Circus in de Zorg brengen wij blijdschap, verrassing en ontroering. Een bezoek aan het circus is een dag met een Gouden randje.”



De komende vijf maanden gaat het gezelschap zich voorbereiden op het nieuwe seizoen. Zorginstelling die belangstelling hebben kunnen zich nu reeds aanmelden voor het seizoen 2020. Meer informatie over het project is te vinden via: www.circusindezorg.nl