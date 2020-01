Milieuvriendelijker leven populairder voornemen dan stoppen met roken

Maar liefst 72% van de Nederlanders geeft aan van plan te zijn om het afval van wegwerpplastic te verminderen in 2020. 25% van de mensen benoemt dit zelfs expliciet als goed voornemen, naast de gebruikelijke voornemens als meer sporten, gezonder eten en afvallen. Het is hiermee een populairder voornemen dan stoppen met roken (14%) en minder alcohol drinken (15%). Dit blijkt uit een representatief onderzoek onder meer dan 1.000 respondenten dat SodaStream Nederland liet uitvoeren.*



Het grootste deel van de Nederlanders (65%) gaat met goede voornemens het nieuwe jaar in. Waar de goede voornemens traditiegetrouw betrekking hebben op een gezondere lifestyle, worden milieuvriendelijker leven in het algemeen (20%) en minder plastic gebruiken (25%) dit jaar ook veel genoemd. Met 35% wordt het voornemen om minder plastic te gebruiken relatief vaak onder 55-plusser genoemd.



Bewuster omgaan met plastic Bijna driekwart van de respondenten geeft aan van plan te zijn minder plastic te gaan gebruiken in 2020. Dit plan wordt voornamelijk gedragen door de mensen van 55 jaar en ouder: hiervan geeft zelfs 89% aan van plan te zijn om minder plastic te gaan gebruiken, versus 68% van de mensen tussen de 18 en 34 jaar. Maar liefst 80% laat weten dat zij het afgelopen jaar al bewuster om zijn gegaan met het gebruiken van wegwerpplastic.



Populariteit herbruikbare fles

De herbruikbare waterfles blijkt populair in Nederland, vooral onder vrouwen (75%) en de jongere generatie tussen de 18 en 34 jaar. Van deze leeftijdsgroep gebruikt reeds 85% een herbruikbare fles. In 2020 is 81% van de Nederlanders van plan om vaker gebruik te maken van een herbruikbare fles, waarmee honderden, zo niet duizenden, wegwerpflessen kunnen worden bespaard.



SodaStream steunt goede voornemens

SodaStream is blij bij te kunnen dragen aan de goede voornemens van Nederlanders door op 6 januari herbruikbare flessen (goed voor bruiswater en bruiswater) aan te bieden aan reizigers op Station Rotterdam Centraal. Dit is de eerste dag van het jaar waarop weer massaal voor werk en studie gereisd zal worden. Hiermee voegt het bruiswatermerk meteen de daad bij het woord om haar doel en goede voornemen te realiseren om wegwerpplastic terug te dringen.



*Bron

Het onderzoek onder meer dan 1.000 respondenten in Nederland vond plaats in de periode van 24 tot en 26 december 2019 en werd door onderzoeksbureau Sherloq uitgevoerd in opdracht van SodaStream Nederland.