PERSUITNODIGING: Lancering Facebook Community City Guide Rotterdam

De afgelopen maanden zijn erg zwaar geweest voor Nederland, ook voor de Nederlandse ondernemer: het mkb is hard geraakt door de crisis. Hoewel de vooruitzichten positief zijn doordat we deze zomer thuis blijven, op (her-)ontdekkingstocht door eigen land gaan én we per 1 juli een nieuwe fase van versoepelingen ingaan, hebben ondernemers onze steun nu harder nodig dan ooit.



In dat kader brengt Facebook op 2 juli de (gratis beschikbare) ‘Facebook Community City Guide Rotterdam’ uit: een stadsgids van Rotterdam, volledig samengesteld in samenwerking met dertien lokaal actieve Facebookgroepen. Denk aan groepen als ‘Kom je ook uit Rotterdam dan?’, ‘Gay Rotterdam’ of ‘Havenvrienden Rotterdam’. De beheerders van deze groepen hebben actief meegewerkt aan het ontwikkelen van de gids en steken veel tijd in het samenbrengen en houden van hun community. Nu we massaal vakantie vieren in eigen land, nodigt Facebook uit om Rotterdam te (her)ontdekken door de ogen van een local - daar is ook de lokale ondernemer mee geholpen.



Op dinsdagochtend 2 juli lanceren we de Community City Guide van Rotterdam op een van Rotterdams’ meest iconische plekken: de haven. Bij het bekende havencafé De Ballentent zal Arno Lubrun, directeur van Facebook Benelux, samen met een aantal beheerders van Facebook-groepen aanwezig zijn. Op dit moment is er dan ook gelegenheid om verschillende mensen te spreken, zoals:



-Ondernemer René Keehnen van De Ballentent - die graag vertelt over hoe hij de coronatijd heeft meegemaakt en hoe hij vooruitkijkt nu we een nieuwe fase van versoepelingen ingaan.



-De deelnemende groepsbeheerders, die graag vertellen over het project, waarom ze hun groep hebben opgericht en wat er speelt binnen hun community, wat het beheer ervan inhoudt en wat er zoal ontstaan is dankzij hun initiatief. Zo zal Raymond van Plantenasiel Rotterdam vertellen over zijn initiatief om 1000 geveltuinen te ontwikkelen in Rotterdam, kan Gerrit van Havenvrienden Rotterdam van alles vertellen over een leven lang werken in de Haven of Talitha van GayRotterdam over hoe het gesteld is met de inclusiviteit in deze kleurrijke stad.



-Arno Lubrun van Facebook kan toelichten waarom dit project is geïnitieerd en verder ingaan op wat Facebook doet voor ondernemers in Nederland.