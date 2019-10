Exclusief kunstcollege Henk van Os in de Koninklijke Schouwburg

Henk van Os, de bekendste kunsthistoricus van Nederland én oud-directeur van het Rijksmuseum, geeft een exclusief theatercollege in Den Haag. Vervalsingen en kopieën, restauraties, bombardementen, beschietingen en overstromingen; kunst kan kapot. In zijn college vertelt Van Os over de meest uiteenlopende avonturen met kunstwerken als kwetsbare voorwerpen. Het theatercollege vindt plaats op dinsdag 19 november in de Koninklijke Schouwburg.



De avonturen van kunstwerken



Kunstwerken zijn spullen, soms hele oude spullen. Grondige kennis van die spullen blijkt nodig om kunsthistorisch iets zinnigs over kunstwerken te kunnen zeggen, stelt Van Os. Dankzij dit vernieuwende inzicht van de afgelopen vijftig jaar zijn restauratoren en materieel onderzoekers voor kunsthistorici veel belangrijker geworden. In zijn theatercollege presenteert Henk van Os de meest spectaculaire resultaten die de samenwerking tussen restauratoren en kunsthistorici heeft opgeleverd.



Henk van Os



Henk van Os is de bekendste kunsthistoricus van Nederland. Van 1989 tot 1996 was Van Os directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam, waar hij kunst toegankelijk maakte voor een breed publiek. Hij werd bij het grote publiek bekend als enthousiaste presentator van de televisieprogramma's Museumschatten en Beeldenstorm (1990 - 2006).



Het theatercollege Kunst kan kapot van Henk van Os is op dinsdag 19 november exclusief te zien in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.