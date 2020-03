Extra maatregelen Dirk om verspreiding corona virus te voorkomen

-Plexiglas bij kassa’s ter bescherming medewerkers en klanten tegen Corona-virus.



-Nadrukkelijk advies via vloerstickers in de supermarkten om anderhalve meter (minimaal een boodschappenkar) afstand te houden.





Supermarktketen Dirk van den Broek past de kassa’s in de 123 filialen aan met beschermend plexiglas om de kans op mogelijke verspreiding van Coronaviris te voorkomen. Ook krijgen klanten het nadrukkelijke advies om anderhalve meter afstand (minimaal een boodschappenkar) te houden van de andere klanten.



Met deze aanpassingen in alle supermarkten wil Dirk de eigen medewerkers en klanten extra beschermen tegen de risico’s van het Corona-virus. Dirk van den Broek wil alles in het werk stellen om verdere verspreiding te voorkomen.



Bij de kassa’s komen opvallende vloerstickers met daarop het nadrukkelijke advies ‘Voorkom verspreiding van Corona-virus. 1,5 meter voor iedereen!’ Minimaal één boodschappenkar ruimte is een veilige afstand tussen de klanten die bij kassa staan om af te rekenen, aldus de boodschap van Dirk.



Daarnaast vraagt Dirk aan klanten zo veel mogelijk te betalen met pin of de mobiele telefoon om het contact via geld met de kassamedewerkers te voorkomen. Ook daarmee wordt de kans op verdere verspreiding van het virus beperkt.



Volgens Marcel Huizing, directeur van Dirk van den Broek Supermarkten, zijn de aanpassingen in de winkels noodzakelijk, waardoor klanten veilig hun boodschappen kunnen doen bij Dirk en medewerkers maximaal beschermd worden.



,,Wij doen er alles aan om in deze fase de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers en klanten voorop te stellen. Daarom voeren we nu de aanpassingen in onze supermarkten door en vragen we nadrukkelijk aan onze klanten anderhalve meter afstand te bewaren van de andere klanten”, aldus Huizing. ,,Bij Dirk willen wij een veilige, vertrouwde en volwaardige supermarkt zijn voor de honderdduizenden klanten die dagelijks voor ons kiezen. Dat kunnen we doen dankzij 13000 medewerkers die daar momenteel nog harder aan werken dan normaal al het geval is.”



De medewerkers van Dirk van den Broek stellen alles in het werk om de supermarkten optimaal te bevoorraden met het vertrouwde assortiment.



